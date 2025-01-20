Трамп объявит чрезвычайное положение в энергетике — детали

Избранный президент США Дональд Трамп намерен привлечь чрезвычайные полномочия по реализации своего плана по увеличению внутреннего производства энергии. В частности, он планирует упразднить решения действующего президента Джо Байдена, направленные на борьбу с изменением климата.

Что известно о планах Трампа по энергетике

Как отмечает издание, этот шаг станет одним из первых после вступления Трампа в должность 20 января. Он намерен выполнить предвыборные обещания, направленные на расширение нефтедобычи и газодобычи в США.

Что предполагает план Трампа:

Отмена климатических регулировок, введенных администрацией Байдена.

Разрешение на разработку новейших нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях.

Пересмотр правил, касающихся транспортировки и производства электроэнергии.

Хотя многие из предложенных изменений требуют времени для реализации через регуляторные процедуры, они могут повлиять на все аспекты энергетического сектора — от нефтедобывающих предприятий до автомобильной промышленности. Эти меры демонстрируют стремление Трампа резко изменить курс энергетической политики, сосредоточившись на ископаемом топливе, контрастирующем с инициативами Байдена по экологической энергетике. Поделиться

Пока непонятно, как именно Трамп использует чрезвычайное положение

Издание отмечает, что пока неясно, какие конкретные меры будут приняты в рамках чрезвычайного положения в энергетике. Однако президент может получить широкие полномочия, в частности, по транспортировке сырой нефти, а также изменениям в способах производства и передачи электроэнергии.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, объясняя это необходимостью увеличения производства для удовлетворения растущего спроса, связанного с внедрением искусственного интеллекта.

Мы воспользуемся чрезвычайными полномочиями, чтобы позволить предпринимателям строить крупные заводы по производству искусственного интеллекта. Нам нужно вдвое больше энергии, чем у нас сейчас, и мы это обеспечим. Дональд Трамп Президент США