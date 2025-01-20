Трамп объявит чрезвычайное положение в энергетике — детали

Избранный президент США Дональд Трамп намерен привлечь чрезвычайные полномочия по реализации своего плана по увеличению внутреннего производства энергии. В частности, он планирует упразднить решения действующего президента Джо Байдена, направленные на борьбу с изменением климата.
Главные тезисы
- Планы Трампа предполагают отмену климатических регулировок, введенных администрацией Байдена, и разрешение на разработку новых нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях.
- Меры Трампа направлены на резкое изменение курса энергетической политики, сосредотачивая внимание на ископаемом топливе, контрастирующем с инициативами Байдена по экологической энергетике.
- Объявление чрезвычайного положения в энергетике может позволить Трампу использовать до 150 специальных полномочий по реализации своих планов, связанных с производством энергии.
- Несмотря на время для реализации предлагаемых изменений через регуляторные процедуры, они могут повлиять на все аспекты энергетического сектора в США.
- Планы объявления чрезвычайного положения в энергетике Трампа связаны с необходимостью увеличения производства энергии для удовлетворения рыночного спроса, связанного с внедрением искусственного интеллекта.
Что известно о планах Трампа по энергетике
Как отмечает издание, этот шаг станет одним из первых после вступления Трампа в должность 20 января. Он намерен выполнить предвыборные обещания, направленные на расширение нефтедобычи и газодобычи в США.
Что предполагает план Трампа:
Отмена климатических регулировок, введенных администрацией Байдена.
Разрешение на разработку новейших нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях.
Пересмотр правил, касающихся транспортировки и производства электроэнергии.
Пока непонятно, как именно Трамп использует чрезвычайное положение
Издание отмечает, что пока неясно, какие конкретные меры будут приняты в рамках чрезвычайного положения в энергетике. Однако президент может получить широкие полномочия, в частности, по транспортировке сырой нефти, а также изменениям в способах производства и передачи электроэнергии.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики, объясняя это необходимостью увеличения производства для удовлетворения растущего спроса, связанного с внедрением искусственного интеллекта.
Согласно отчету Центра правосудия имени Бреннана, объявление чрезвычайного положения позволяет президенту использовать до 150 специальных полномочий, обычно предназначенных для реагирования на чрезвычайные ситуации, такие как стихийные бедствия или террористические атаки.
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