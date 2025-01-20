Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным — какова цель
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным — какова цель

Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным — какова цель
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Источник:  CNN

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что она может состояться в ближайшие дни.

Главные тезисы

  • Трамп намерен разговориться с Путиным о возможной личной встрече для завершения войны РФ против Украины.
  • Есть планы быстро разработать план мирного разрешения конфликта, включая личные переговоры.
  • Эксперты видят, что Трамп предъявляет к Путину важные требования и требует остановки российской агрессии.
  • По словам аналитиков, Трамп хочет быть миротворцем и избегать создания нового конфликта, как Афганистан.
  • Украина имеет возможность вернуть территории в границах 1991 года из-за поддержки американского президента в переговорах с Россией.

О чем Трамп планирует обсудить с Путиным

По данным издания, главной целью разговора станет обсуждение возможной личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы.

По информации источников телеканала, президент США намерен использовать эту встречу, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины.

Отмечается, что советники Трампа по национальной безопасности начали подготовку к телефонному звонку еще несколько недель назад. Однако дата разговора пока еще не определена.

В публикации напомнили, что во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну РФ против Украины в течение одного дня после вступления в должность. Однако после победы его команда пересмотрела эти сроки и пока нет никаких конкретных признаков прекращения российской агрессии.

Также сообщается, что администрация Трампа намерена быстро начать разработку плана мирного урегулирования, который планируется реализовать в первые месяцы его президентства, в частности, через личные переговоры с Путиным.

Трамп загоняет Путина в тупик

Замысел нового главы Белого дома раскрыл управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

По его мнению, шансы вернуть территории в границах 1991 года для Украины растут с каждым днем.

Дело в том, что лидер республиканцев загоняет Путина в угол и де-факто дает ему полгода на исправление ситуации.

По мнению эксперта, Дональд Трамп хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена.

Его позиция — останавливаемся на линии разграничения, садимся за стол переговоров. Но россияне не хотят этого делать. Для Трампа понятно, что тогда нужно включать план "Б" — будем вас "мочить", — объяснил Тарас Загородний.

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