Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным — какова цель

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что она может состояться в ближайшие дни.
Главные тезисы
- Трамп намерен разговориться с Путиным о возможной личной встрече для завершения войны РФ против Украины.
- Есть планы быстро разработать план мирного разрешения конфликта, включая личные переговоры.
- Эксперты видят, что Трамп предъявляет к Путину важные требования и требует остановки российской агрессии.
- По словам аналитиков, Трамп хочет быть миротворцем и избегать создания нового конфликта, как Афганистан.
- Украина имеет возможность вернуть территории в границах 1991 года из-за поддержки американского президента в переговорах с Россией.
О чем Трамп планирует обсудить с Путиным
По данным издания, главной целью разговора станет обсуждение возможной личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы.
По информации источников телеканала, президент США намерен использовать эту встречу, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины.
Отмечается, что советники Трампа по национальной безопасности начали подготовку к телефонному звонку еще несколько недель назад. Однако дата разговора пока еще не определена.
В публикации напомнили, что во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну РФ против Украины в течение одного дня после вступления в должность. Однако после победы его команда пересмотрела эти сроки и пока нет никаких конкретных признаков прекращения российской агрессии.
Также сообщается, что администрация Трампа намерена быстро начать разработку плана мирного урегулирования, который планируется реализовать в первые месяцы его президентства, в частности, через личные переговоры с Путиным.
Трамп загоняет Путина в тупик
Замысел нового главы Белого дома раскрыл управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
По его мнению, шансы вернуть территории в границах 1991 года для Украины растут с каждым днем.
Дело в том, что лидер республиканцев загоняет Путина в угол и де-факто дает ему полгода на исправление ситуации.
По мнению эксперта, Дональд Трамп хочет быть миротворцем, а не создать новый Афганистан, как он говорит, критикуя Байдена.
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