Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией — видео

Избранный президент США Дональд Трамп вечером 18 января прибыл в Вашингтон перед инаугурацией. Она намечена на 20 января.

Трамп уже прибыл в Вашингтон

По данным СМИ, самолет Трампа приземлился в аэропорту Даллеса, после чего он направился в гольф-клуб Trump Sterling.

Там прошло празднование с фейерверками. В Вашингтон Трамп прибыл вместе с супругой Меланией и сыном Берроном, вылетев из международного аэропорта Палм-Бич во Флориде, близ своей резиденции Мар-а-Лаго.

19 января Трамп запланировал участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а также выступление на митинге в Capital One Arena в Вашингтоне. Вечер завершится приватным ужином.

Что известно об инаугурации Трампа

В день инаугурации, 20 января, Трамп традиционно посетит молитвенную службу во епископальной церкви Святого Иоанна.

Впоследствии он отправится в Белый дом на встречу за чаем с действующим президентом и первой леди перед их уходом с поста. Позже Трамп направится в Капитолий, однако на этот раз церемонию инаугурации перенесут в помещение из-за низких температур.

Сообщается, что Ротонда Капитолия, рассчитанная на 600 человек, будет местом проведения церемонии. Это вызывает вопрос размещения гостей, ведь билеты на инаугурацию получили более 250 тысяч человек.

Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям отметил, что большинство приглашенных не смогут присутствовать лично.

После принесения присяги и инаугурационной речи Трампа состоится торжественное прощание с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис. Новый президент перейдет к подписанию своих первых указов в помещении Капитолия.

Завершатся события инаугурационного дня обедом в Конгрессе и обзором военных сил США. Ожидается, что церемония останется в помещении из-за риска опасно низких температур в день происшествия.