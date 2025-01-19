Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією — відео

Обраний президент США Дональд Трамп увечері 18 січня прибув до Вашингтона перед інавгурацією. Вона запланована на 20 січня.

Трамп вже прибув до Вашингтона

За даними ЗМІ, літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса, після чого він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling.

Там відбулося святкування з феєрверками. До Вашингтона Трамп прибув разом із дружиною Меланією та сином Берроном, вилетівши з міжнародного аеропорту Палм-Біч у Флориді, поблизу своєї резиденції Мар-а-Лаго.

19 січня Трамп запланував участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а також виступ на мітингу в Capital One Arena у Вашингтоні. Вечір завершиться приватною вечерею.

Що відомо про інавгурацію Трампа

У день інавгурації, 20 січня, Трамп традиційно відвідає молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна.

Згодом він вирушить до Білого дому на зустріч за чаєм із діючим президентом та першою леді перед їх звільненням із посади. Пізніше Трамп попрямує до Капітолію, проте цього разу церемонію інавгурації перенесуть у приміщення через низькі температури.

Повідомляється, що Ротонда Капітолія, яка розрахована на 600 осіб, буде місцем проведення церемонії. Це викликає питання щодо розміщення гостей, адже квитки на інавгурацію отримали понад 250 тисяч осіб.

Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній зазначив, що більшість запрошених не зможуть бути присутніми особисто.

Після складання присяги та інавгураційної промови Трампа відбудеться урочисте прощання з Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Новий президент перейде до підписання своїх перших указів у приміщенні Капітолія.

Завершаться події інавгураційного дня обідом у Конгресі та оглядом військових сил США. Очікується, що церемонія залишиться у приміщенні через ризик небезпечно низьких температур у день події.