Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним — яка мета

Обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує організувати телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Очікується, що вона може відбутися вже найближчими днями.
Головні тези:
- Трамп має намір розмовитися з Путіним про можливу особисту зустріч для завершення війни РФ проти України.
- Є плани швидко розробити план мирного врегулювання конфлікту, включаючи особисті переговори.
- Експерти вбачають, що Трамп ставить перед Путіним важливі вимоги і вимагає зупинення російської агресії.
- За словами аналітиків, Трамп бажає бути миротворцем та уникати створення нового конфлікту, як Афганістан.
- Україна має можливість повернути території в кордонах 1991 року через підтримку американського президента в переговорах з Росією.
Про що Трамп планує обговорити з Путіним
За даними видання,головною метою розмови стане обговорення можливої особистої зустрічі між Трампом і Путіним упродовж найближчих місяців.
За інформацією джерел телеканалу, президент США має намір використати цю зустріч, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.
Зазначається, що радники Трампа з питань національної безпеки почали підготовку до телефонного дзвінка ще кілька тижнів тому. Проте дата розмови поки що остаточно не визначена.
У публікації нагадали, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну РФ проти України протягом одного дня після вступу на посаду. Однак після перемоги його команда переглянула ці терміни, і наразі немає жодних конкретних ознак припинення російської агресії.
Також повідомляється, що адміністрація Трампа має намір швидко розпочати розробку плану мирного врегулювання, який планується реалізувати у перші місяці його президентства, зокрема через особисті переговори з Путіним.
Трамп заганяє Путіна у глухий кут
Замисел нового очільника Білого дому розкрив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
На його переконання, шанси повернути території в кордонах 1991 року для України зростають із кожним днем.
Річ у тім, що лідер республіканців заганяє Путіна у кут і де-факто дає йому півроку на виправлення ситуації.
Як вважає експерт, Дональд Трамп хоче бути миротворцем, а не створити новий Афганістан, як він каже, критикуючи Байдена.
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