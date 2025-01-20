Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним — яка мета
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Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним — яка мета

Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним — яка мета
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Джерело:  CNN

Обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує організувати телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Очікується, що вона може відбутися вже найближчими днями.

Головні тези:

  • Трамп має намір розмовитися з Путіним про можливу особисту зустріч для завершення війни РФ проти України.
  • Є плани швидко розробити план мирного врегулювання конфлікту, включаючи особисті переговори.
  • Експерти вбачають, що Трамп ставить перед Путіним важливі вимоги і вимагає зупинення російської агресії.
  • За словами аналітиків, Трамп бажає бути миротворцем та уникати створення нового конфлікту, як Афганістан.
  • Україна має можливість повернути території в кордонах 1991 року через підтримку американського президента в переговорах з Росією.

Про що Трамп планує обговорити з Путіним

За даними видання,головною метою розмови стане обговорення можливої особистої зустрічі між Трампом і Путіним упродовж найближчих місяців.

За інформацією джерел телеканалу, президент США має намір використати цю зустріч, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.

Зазначається, що радники Трампа з питань національної безпеки почали підготовку до телефонного дзвінка ще кілька тижнів тому. Проте дата розмови поки що остаточно не визначена.

У публікації нагадали, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну РФ проти України протягом одного дня після вступу на посаду. Однак після перемоги його команда переглянула ці терміни, і наразі немає жодних конкретних ознак припинення російської агресії.

Також повідомляється, що адміністрація Трампа має намір швидко розпочати розробку плану мирного врегулювання, який планується реалізувати у перші місяці його президентства, зокрема через особисті переговори з Путіним.

Трамп заганяє Путіна у глухий кут

Замисел нового очільника Білого дому розкрив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

На його переконання, шанси повернути території в кордонах 1991 року для України зростають із кожним днем.

Річ у тім, що лідер республіканців заганяє Путіна у кут і де-факто дає йому півроку на виправлення ситуації.

Як вважає експерт, Дональд Трамп хоче бути миротворцем, а не створити новий Афганістан, як він каже, критикуючи Байдена.

Його позиція — зупиняємося на лінії розмежування, сідаємо за стіл переговорів. Але росіяни не хочуть цього робити. Для Трампа зрозуміло, що тоді треба включати план "Б" — будемо вас "мочити", — пояснив Тарас Загородній.

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