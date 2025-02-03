Блогер Ник Зета заявляет, что стал первым в мире, использовавшим собственное тело в качестве батарейки.

Как блогеру удалось превратить собственное тело в батарейку

Идея Ника Зеты заключалась в том, чтобы покрыть собственное тело термоэлектрогенераторами и с помощью них согреться, находясь все это время на холоде.

Этот тип генераторов использует разность температур для создания потока электронов благодаря тому, что одна их сторона становится горячее другой.

Для проведения эксперимента Ник Зета надел костюм термоэлектрическим генератором и начал тренироваться на улице.

Сначала мощность генераторов была достаточной, однако впоследствии начала падать из-за уменьшения разности температур.

В этой связи блогер решил подавать тепло своего тела на генераторы короткими импульсами, периодически ложась на них. И этого оказалось достаточно, чтобы питать небольшую работу, которая двигалась на столе.

Мужчина отмечает, что чем больше разница температур — тем больше электричества можно произвести. Во время тренировки ему удалось дойти до показателя 1 ватт за "импульс". Поэтому блоггер назвал себя "человеческой батареей".

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