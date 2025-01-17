В Объединенных Арабских Эмиратах представили инновационный проект, объединяющий в себе генерацию и хранение солнечной энергии.

Какова должна быть инновационная система возобновляемой энергии в ОАЭ

Ожидается, что установка круглосуточно будет производить и хранить не менее 1 ГВт электроэнергии.

Представители компаний Abu Dhabi Future Energy Company и Water and Electricity Company отмечают, что это первый в мире гигамасштабный проект, который будет совмещать круглосуточную работу солнечных панелей с системой хранения энергии.

Система возобновляемой энергии в ОАЭ

Реализация проекта будет проходить в Абу-Даби. В проект будет входить солнечная фотоэлектрическая установка мощностью 5,2 ГВт и система аккумуляторов хранения энергии емкостью 19 ГВт·ч, которая положила начало новому мировому стандарту в сфере чистой энергетики.

В чем состоит уникальность новой системы генерации и сохранения солнечной энергии.

Система будет ежедневно обеспечивать до 1 ГВт генерируемой из возобновляемых источников базовой мощности и станет крупнейшей в мире совмещенной солнечной и накопительной энергосистемой, — отмечается в публикации издания. Поделиться

По словам гендиректора EWEC Османа Аль Али, запуском крупнейшей в мире системы генерации и накопления солнечной энергии Абу-Даби установит новый глобальный стандарт устойчивого развития и инноваций в энергетике.

Этот знаковый проект отражает неизменную приверженность EWEC к декарбонизации энергетического сектора и поддержке социально-экономического развития ОАЭ. Объект станет основой перехода страны на чистую энергию, обеспечивая надежные и устойчивые энергетические решения для таких ключевых отраслей, как искусственный интеллект и передовые технологии, подчеркнул Осман Аль Али Поделиться

Ожидается, что солнечная установка в комплексе с системой хранения энергии будет обеспечивать высокую стабильность и эффективность, позволяя решить проблемы прерывистости возобновляемых источников.

В частности, система аккумуляторов на 19 ГВт-ч позволит интегрировать солнечную энергию в сеть без перебоев.

Этот уникальный проект демонстрирует стремление ОАЭ к внедрению инновационных решений в области чистой энергии для удовлетворения растущего спроса. Он также поддерживает Энергетическую стратегию ОАЭ до 2050 года и играет трансформационную роль в энергетических системах, помогая стране лидировать в выполнении обязательств, согласованных на конференции COP28, — отмечают авторы материала. Поделиться

Также говорится, что проект, реализуемый Masdar, создаст более 10 тысяч новых рабочих мест.

Это самый крупный проект Masdar сегодня, объединяющий 5,2 ГВт солнечной энергии и 19 ГВтч накопителей, — подчеркнул гендиректор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи. Поделиться

По его словам, Masdar, EWEC и партнеры устанавливают новый мировой стандарт технологических инноваций, направленный на преодоление проблемы прерывности возобновляемых источников энергии и обеспечивая 1 ГВт чистой энергии 24 часа в сутки без перерывов.