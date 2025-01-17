В Объединенных Арабских Эмиратах представили инновационный проект, объединяющий в себе генерацию и хранение солнечной энергии.
Главные тезисы
- В ОАЭ разработан инновационный проект системы возобновляемой энергии, объединяющий генерацию и хранение солнечной энергии.
- Система будет обеспечивать до 1 ГВт базовой мощности с использованием возобновляемых источников энергии, что позволит сократить углеродный след и поддержать социально-экономическое развитие страны.
- Проект создаст более 10 тыс новых рабочих мест и станет первым в мире гигамасштабным проектом, совмещающим круглосуточную работу солнечных панелей с системой хранения энергии.
- Система обеспечит стабильность и эффективность, позволяя решить проблемы прерывистости возобновляемых источников, и будет играть важную роль в достижении целей по чистой энергии и устойчивому развитию.
- Проект разработан для поддержания трансформационных изменений в энергетической системе ОАЭ и поможет стране лидировать в выполнении обязательств по климату, согласованных на конференции COP28.
Какова должна быть инновационная система возобновляемой энергии в ОАЭ
Ожидается, что установка круглосуточно будет производить и хранить не менее 1 ГВт электроэнергии.
Представители компаний Abu Dhabi Future Energy Company и Water and Electricity Company отмечают, что это первый в мире гигамасштабный проект, который будет совмещать круглосуточную работу солнечных панелей с системой хранения энергии.
Реализация проекта будет проходить в Абу-Даби. В проект будет входить солнечная фотоэлектрическая установка мощностью 5,2 ГВт и система аккумуляторов хранения энергии емкостью 19 ГВт·ч, которая положила начало новому мировому стандарту в сфере чистой энергетики.
В чем состоит уникальность новой системы генерации и сохранения солнечной энергии.
По словам гендиректора EWEC Османа Аль Али, запуском крупнейшей в мире системы генерации и накопления солнечной энергии Абу-Даби установит новый глобальный стандарт устойчивого развития и инноваций в энергетике.
Ожидается, что солнечная установка в комплексе с системой хранения энергии будет обеспечивать высокую стабильность и эффективность, позволяя решить проблемы прерывистости возобновляемых источников.
В частности, система аккумуляторов на 19 ГВт-ч позволит интегрировать солнечную энергию в сеть без перебоев.
Также говорится, что проект, реализуемый Masdar, создаст более 10 тысяч новых рабочих мест.
По его словам, Masdar, EWEC и партнеры устанавливают новый мировой стандарт технологических инноваций, направленный на преодоление проблемы прерывности возобновляемых источников энергии и обеспечивая 1 ГВт чистой энергии 24 часа в сутки без перерывов.
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