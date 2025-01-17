В ОАЭ планируют создать инновационную систему возобновляемой энергии
Категория
Технологии
Дата публикации

В ОАЭ планируют создать инновационную систему возобновляемой энергии

Проект системы возобновляемой энергии в ОАЭ
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

В Объединенных Арабских Эмиратах представили инновационный проект, объединяющий в себе генерацию и хранение солнечной энергии.

Главные тезисы

  • В ОАЭ разработан инновационный проект системы возобновляемой энергии, объединяющий генерацию и хранение солнечной энергии.
  • Система будет обеспечивать до 1 ГВт базовой мощности с использованием возобновляемых источников энергии, что позволит сократить углеродный след и поддержать социально-экономическое развитие страны.
  • Проект создаст более 10 тыс новых рабочих мест и станет первым в мире гигамасштабным проектом, совмещающим круглосуточную работу солнечных панелей с системой хранения энергии.
  • Система обеспечит стабильность и эффективность, позволяя решить проблемы прерывистости возобновляемых источников, и будет играть важную роль в достижении целей по чистой энергии и устойчивому развитию.
  • Проект разработан для поддержания трансформационных изменений в энергетической системе ОАЭ и поможет стране лидировать в выполнении обязательств по климату, согласованных на конференции COP28.

Какова должна быть инновационная система возобновляемой энергии в ОАЭ

Ожидается, что установка круглосуточно будет производить и хранить не менее 1 ГВт электроэнергии.

Представители компаний Abu Dhabi Future Energy Company и Water and Electricity Company отмечают, что это первый в мире гигамасштабный проект, который будет совмещать круглосуточную работу солнечных панелей с системой хранения энергии.

В ОАЭ планируется построить инновационную систему возобновляемой энергии
Система возобновляемой энергии в ОАЭ

Реализация проекта будет проходить в Абу-Даби. В проект будет входить солнечная фотоэлектрическая установка мощностью 5,2 ГВт и система аккумуляторов хранения энергии емкостью 19 ГВт·ч, которая положила начало новому мировому стандарту в сфере чистой энергетики.

В чем состоит уникальность новой системы генерации и сохранения солнечной энергии.

Система будет ежедневно обеспечивать до 1 ГВт генерируемой из возобновляемых источников базовой мощности и станет крупнейшей в мире совмещенной солнечной и накопительной энергосистемой, — отмечается в публикации издания.

По словам гендиректора EWEC Османа Аль Али, запуском крупнейшей в мире системы генерации и накопления солнечной энергии Абу-Даби установит новый глобальный стандарт устойчивого развития и инноваций в энергетике.

Этот знаковый проект отражает неизменную приверженность EWEC к декарбонизации энергетического сектора и поддержке социально-экономического развития ОАЭ. Объект станет основой перехода страны на чистую энергию, обеспечивая надежные и устойчивые энергетические решения для таких ключевых отраслей, как искусственный интеллект и передовые технологии, подчеркнул Осман Аль Али

Ожидается, что солнечная установка в комплексе с системой хранения энергии будет обеспечивать высокую стабильность и эффективность, позволяя решить проблемы прерывистости возобновляемых источников.

В частности, система аккумуляторов на 19 ГВт-ч позволит интегрировать солнечную энергию в сеть без перебоев.

Этот уникальный проект демонстрирует стремление ОАЭ к внедрению инновационных решений в области чистой энергии для удовлетворения растущего спроса. Он также поддерживает Энергетическую стратегию ОАЭ до 2050 года и играет трансформационную роль в энергетических системах, помогая стране лидировать в выполнении обязательств, согласованных на конференции COP28, — отмечают авторы материала.

Также говорится, что проект, реализуемый Masdar, создаст более 10 тысяч новых рабочих мест.

Это самый крупный проект Masdar сегодня, объединяющий 5,2 ГВт солнечной энергии и 19 ГВтч накопителей, — подчеркнул гендиректор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи.

По его словам, Masdar, EWEC и партнеры устанавливают новый мировой стандарт технологических инноваций, направленный на преодоление проблемы прерывности возобновляемых источников энергии и обеспечивая 1 ГВт чистой энергии 24 часа в сутки без перерывов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Италия выделила 13 млн евро на восстановление энергетики Украины
Правительство Италии
Энергетика
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Шотландии готовятся построить системы хранения энергии. Чем они особенные
Системы хранения энергии
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Исландия первой в мире начнет использовать космическую энергию
Космическая солнечная електростанция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?