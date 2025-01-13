Исландия первой в мире начнет использовать космическую энергию
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Исландия первой в мире начнет использовать космическую энергию

Космическая солнечная електростанция
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Источник:  online.ua

Исландия может стать первой в мире страной, которая станет использовать энергию из космоса благодаря разработке передовой технологии исландских разработчиков.

Главные тезисы

  • Исландия станет первой страной, использующей энергию из космоса благодаря проекту Space Solar.
  • Проект Space Solar позволит передавать энергию с орбиты Земли на наземные станции через беспроводные технологии.
  • Получение энергии от космической солнечной электростанции обеспечит Исландию электроэнергией независимо от погодных условий и времени.
  • Планируется, что в первые 5 лет проект будет поставлять до 30 мегаватт электроэнергии, с последующим расширением до нескольких гигаватт.

Как Исландия планирует получать энергию из космоса

Исландия до 2030 года планирует запустить космическую электростанцию Space Solar с начальной мощностью в 30 МВт.

В частности, компания Space Solar совместно с Transition Lab начала сотрудничать с Reykjavik Energy в целях поставок электроэнергии, полученной от первой в мире космической солнечной электростанции.

Исландия первой в мире запустит космическую солнечную электростанцию
Космическая солнечная электростанция

Созданная Space Solar солнечная электростанция будет находиться на орбите Земли и передавать энергию на Землю с помощью беспроводных технологий.

Для этого будут использоваться высокочастотные радиоволны, которые будут доставлять энергию на наземные станции, а те будут превращать ее в электричество.

В чем состоят преимущества получения энергии от космической солнечной электростанции

Передовая технология будет обеспечивать страну электроэнергией независимо от погодных условий и времени суток, а стоимость будет конкурентной с другими альтернативными источниками энергии.

Эта технология позволяет производить поставки энергии круглосуточно и непрерывно в отличие от традиционных солнечных электростанций.

В первые 5 лет первая космическая электростанция будет поставлять до 30 мегаватт электроэнергии, а уже с 2036 года проект планируют значительно расширить вводом в эксплуатацию станции мощностью в несколько гигаватт.

Космическая солнечная энергетика предлагает непревзойденные преимущества с конкурентоспособными затратами на энергию и круглосуточной доступностью. Признание Reykjavik Energy потенциала космической солнечной энергии для содействия энергетическому переходу вдохновляет, и мы рады работать вместе над достижением устойчивого будущего, — отмечает согендиректор Space Solar Мартин Солтау.

Первый запуск будет лишь частью амбициозного проекта Space Solar, поскольку компания планирует значительно увеличить мощность энергоснабжения в ближайшие годы.

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