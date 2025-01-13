Исландия может стать первой в мире страной, которая станет использовать энергию из космоса благодаря разработке передовой технологии исландских разработчиков.
Главные тезисы
- Исландия станет первой страной, использующей энергию из космоса благодаря проекту Space Solar.
- Проект Space Solar позволит передавать энергию с орбиты Земли на наземные станции через беспроводные технологии.
- Получение энергии от космической солнечной электростанции обеспечит Исландию электроэнергией независимо от погодных условий и времени.
- Планируется, что в первые 5 лет проект будет поставлять до 30 мегаватт электроэнергии, с последующим расширением до нескольких гигаватт.
Как Исландия планирует получать энергию из космоса
Исландия до 2030 года планирует запустить космическую электростанцию Space Solar с начальной мощностью в 30 МВт.
В частности, компания Space Solar совместно с Transition Lab начала сотрудничать с Reykjavik Energy в целях поставок электроэнергии, полученной от первой в мире космической солнечной электростанции.
Созданная Space Solar солнечная электростанция будет находиться на орбите Земли и передавать энергию на Землю с помощью беспроводных технологий.
Для этого будут использоваться высокочастотные радиоволны, которые будут доставлять энергию на наземные станции, а те будут превращать ее в электричество.
В чем состоят преимущества получения энергии от космической солнечной электростанции
Передовая технология будет обеспечивать страну электроэнергией независимо от погодных условий и времени суток, а стоимость будет конкурентной с другими альтернативными источниками энергии.
Эта технология позволяет производить поставки энергии круглосуточно и непрерывно в отличие от традиционных солнечных электростанций.
В первые 5 лет первая космическая электростанция будет поставлять до 30 мегаватт электроэнергии, а уже с 2036 года проект планируют значительно расширить вводом в эксплуатацию станции мощностью в несколько гигаватт.
Первый запуск будет лишь частью амбициозного проекта Space Solar, поскольку компания планирует значительно увеличить мощность энергоснабжения в ближайшие годы.
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