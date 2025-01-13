Исландия может стать первой в мире страной, которая станет использовать энергию из космоса благодаря разработке передовой технологии исландских разработчиков.

Как Исландия планирует получать энергию из космоса

Исландия до 2030 года планирует запустить космическую электростанцию Space Solar с начальной мощностью в 30 МВт.

В частности, компания Space Solar совместно с Transition Lab начала сотрудничать с Reykjavik Energy в целях поставок электроэнергии, полученной от первой в мире космической солнечной электростанции.

Космическая солнечная электростанция

Созданная Space Solar солнечная электростанция будет находиться на орбите Земли и передавать энергию на Землю с помощью беспроводных технологий.

Для этого будут использоваться высокочастотные радиоволны, которые будут доставлять энергию на наземные станции, а те будут превращать ее в электричество.

В чем состоят преимущества получения энергии от космической солнечной электростанции

Передовая технология будет обеспечивать страну электроэнергией независимо от погодных условий и времени суток, а стоимость будет конкурентной с другими альтернативными источниками энергии.

Эта технология позволяет производить поставки энергии круглосуточно и непрерывно в отличие от традиционных солнечных электростанций.

В первые 5 лет первая космическая электростанция будет поставлять до 30 мегаватт электроэнергии, а уже с 2036 года проект планируют значительно расширить вводом в эксплуатацию станции мощностью в несколько гигаватт.

Космическая солнечная энергетика предлагает непревзойденные преимущества с конкурентоспособными затратами на энергию и круглосуточной доступностью. Признание Reykjavik Energy потенциала космической солнечной энергии для содействия энергетическому переходу вдохновляет, и мы рады работать вместе над достижением устойчивого будущего, — отмечает согендиректор Space Solar Мартин Солтау. Поделиться

Первый запуск будет лишь частью амбициозного проекта Space Solar, поскольку компания планирует значительно увеличить мощность энергоснабжения в ближайшие годы.