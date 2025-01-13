Ісландія може стати першою у світі країною, яка почне використовувати енергію з космосу завдяки розробці передової технології ісландських розробників.
Головні тези:
- Ісландія планує стати першою у світі країною, яка почне використовувати енергію з космосу завдяки передовій технології ісландських розробників.
- Космічна електростанція Space Solar на орбіті Землі передаватиме енергію до наземних станцій за допомогою бездротових технологій.
- Отримання енергії від космічної сонячної електростанції забезпечить Ісландію електроенергією незалежно від погодних умов та часу доби.
- Протягом перших 5 років космічна електростанція постачатиме до 30 мегаватів електроенергії, планується розширення проекту та збільшення потужності.
Яким чином Ісландія планує отримувати енергію з космосу
Зазначається, що Ісландія до 2030 року планує запустити космічну електростанцію Space Solar із початковою потужністю у 30 Мвт.
Зокрема, компанія Space Solar спільно з Transition Lab почала співпрацювати з Reykjavik Energy з метою поставок електроенергії, отриманої від першої у світі космічної сонячної електростанції.
Розроблена Space Solar сонячна електростанція перебуватиме на орбіті Землі та передаватиме енергію на Землю за допомогою бездротових технологій.
Для цього використовуватимуться високочастотні радіохвилі, які доставлятимуть енергію до наземних станцій, а ті перетворюватимуть її на електрику.
У чому полягають переваги отримання енергії від космічної сонячної електростанції
Передова технологія забезпечуватиме країну електроенергією незалежно від погодних умов і часу доби, а її вартість буде конкурентною із іншими альтернативними джерелами енергії.
Ця технологія дозволяє здійснювати поставки енергії цілодобово та безперервно на відміну від традиційних сонячних електростанцій.
Протягом перших 5 років перша космічна електростанція постачатиме до 30 мегаватів електроенергії, а вже з 2036 року проект планують значно розширити введенням в експлуатацію станції потужністю у кілька гігаватів.
Перший запуск буде лише частиною амбітного проєкту Space Solar, оскільки компанія планує значно збільшити потужність енергопостачання протягом найближчих років.
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