В Об'єднаних Арабських Еміратах представили іноваційний проєкт, що поєднує у собі генерацію та зберігання сонячної енергії.

Якою має бути іноваційна система відновлювальної енергії в ОАЕ

Очікується, що установка цілодобово буде виробляти та зберігати не менше 1 ГВт електроенергії.

Представники компаній Abu Dhabi Future Energy Company та Water and Electricity Company зазначають, що це буде перший у світі гігамасштабний проєкт, який поєднуватиме цілодобову роботу сонячних панелей із системою зберігання енергії.

Система відновлювальної енергії в ОАЕ

Реалізація проєкту проходитиме в Абу-Дабі. До проєкту входитиме сонячна фотоелектрична установка потужністю 5,2 ГВт та система акумуляторів зберігання енергії місткістю 19 ГВт·год, що започаткує новий світовий стандарт в сфері чистої енергетики.

У чому полягає унікальність нової системи генерації та збереження сонячної енергії

Система щодня забезпечуватиме до 1 ГВт базової потужності, що генерується з відновлюваних джерел, і стане найбільшою у світі суміщеною сонячною та накопичувальною енергосистемою, — зазначається у публікації видання. Поширити

За словами гендиректора EWEC Османа Аль Алі, запуском найбільшої у світі системи генерації та накопичення сонячної енергії Абу-Дабі встановить овий глобальний стандарт сталого розвитку та інновацій в енергетиці.

Цей знаковий проєкт відображає незмінну відданість EWEC до декарбонізації енергетичного сектора та підтримки соціально-економічного розвитку ОАЕ. Об'єкт стане основою переходу країни на чисту енергію, забезпечуючи надійні та стійкі енергетичні рішення для таких ключових галузей як штучний інтелект та передові технології, — підкреслив Осман Аль Алі Поширити

Очікується, що сонячна установка у комплексі з системою зберігання енергії забезпечуватиме високу стабільність та ефективність, дозволяючи розв’язати проблеми уривчастості відновлюваних джерел.

Зокрема, система акумуляторів на 19 ГВт-год дозволить інтегрувати сонячну енергію в мережу без перебоїв.

Цей унікальний проєкт демонструє прагнення ОАЕ до впровадження інноваційних рішень у галузі чистої енергії для задоволення попиту, що зростає. Він також підтримує Енергетичну стратегію ОАЕ до 2050 року та відіграє трансформаційну роль в енергетичних системах, допомагаючи країні лідирувати у виконанні зобов'язань, узгоджених на конференції COP28, — наголошують автори матеріалу. Поширити

Також йдеться, що проєкт, який реалізує Masdar, створить понад 10 тисяч нових робочих місць.

Це найбільший проєкт Masdar сьогодні, який об'єднує 5,2 ГВт сонячної енергії та 19 ГВтч накопичувачів, — підкреслив гендиректор Masdar Мохамед Джаміль Аль Рамахі. Поширити

За його словами, Masdar, EWEC та партнери встановлюють новий світовий стандарт технологічних інновацій, спрямований на подолання проблеми уривчастості відновлюваних джерел енергії та забезпечуючи 1 ГВт чистої енергії 24 години на добу, без перерв.