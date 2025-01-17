В Об'єднаних Арабських Еміратах представили іноваційний проєкт, що поєднує у собі генерацію та зберігання сонячної енергії.
Головні тези:
- Створення унікальної системи відновлювальної енергії в ОАЕ, яка поєднує генерацію і зберігання сонячної енергії.
- Проєкт передбачає побудову сонячної установки потужністю 5,2 ГВт та системи акумуляторів загальним обсягом 19 ГВт·год.
- Ця система забезпечуватиме до 1 ГВт базової потужності з використанням відновлюваних джерел енергії, стаючи найбільшою у світі суміщеною сонячною та накопичувальною енергосистемою.
- Реалізація проєкту демонструє відданість Об'єднаних Арабських Еміратів до декарбонізації енергетичного сектору та підтримки соціально-економічного розвитку країни.
- Проєкт створить понад 10 тисяч нових робочих місць та сприятиме виконанню зобов'язань в галузі чистої енергії, узгоджених на конференції COP28.
Якою має бути іноваційна система відновлювальної енергії в ОАЕ
Очікується, що установка цілодобово буде виробляти та зберігати не менше 1 ГВт електроенергії.
Представники компаній Abu Dhabi Future Energy Company та Water and Electricity Company зазначають, що це буде перший у світі гігамасштабний проєкт, який поєднуватиме цілодобову роботу сонячних панелей із системою зберігання енергії.
Реалізація проєкту проходитиме в Абу-Дабі. До проєкту входитиме сонячна фотоелектрична установка потужністю 5,2 ГВт та система акумуляторів зберігання енергії місткістю 19 ГВт·год, що започаткує новий світовий стандарт в сфері чистої енергетики.
У чому полягає унікальність нової системи генерації та збереження сонячної енергії
За словами гендиректора EWEC Османа Аль Алі, запуском найбільшої у світі системи генерації та накопичення сонячної енергії Абу-Дабі встановить овий глобальний стандарт сталого розвитку та інновацій в енергетиці.
Очікується, що сонячна установка у комплексі з системою зберігання енергії забезпечуватиме високу стабільність та ефективність, дозволяючи розв’язати проблеми уривчастості відновлюваних джерел.
Зокрема, система акумуляторів на 19 ГВт-год дозволить інтегрувати сонячну енергію в мережу без перебоїв.
Також йдеться, що проєкт, який реалізує Masdar, створить понад 10 тисяч нових робочих місць.
За його словами, Masdar, EWEC та партнери встановлюють новий світовий стандарт технологічних інновацій, спрямований на подолання проблеми уривчастості відновлюваних джерел енергії та забезпечуючи 1 ГВт чистої енергії 24 години на добу, без перерв.
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