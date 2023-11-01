Bloomberg дізналося про плани США та Ізраїлю щодо Гази

Згідно з даними журналістів, офіційні Вашингтон та Тель-Авів уже вивчають та аналізують кілька варіантів щодо майбутнього Гази після остаточного знищення ХАМАС.

Штати та Ізраїль планують майбутнє Гази без терористів

Як стверджують інсайдери інформаційної агенції, ці переговори Штатів та Ізраїль обумовлені необхідністю терміново розробити план щодо майбутнього Гази, адже вже розпочалася наземна операція ЦАХАЛ.

Перший сценарій передбачає створення багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська.

У другому варіанті йдеться про формування миротворчих сил за зразком тих, що здійснюють нагляд за виконанням мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем 1979 року.

Третій варіант передбачає тимчасовий нагляд за Газою з боку Організації Об'єднаних Націй.

За словами анонімних джерел, переговори досі знаходиться на ранній стадії і багато що може змінитися.

Чому це небезпечно для Байдена

Журналісти звертають увагу на те, що всі описані сценарії становлять політичну небезпеку для американського лідера та інших країн, включаючи країни Перської затоки.

На переконання президента США, піддавати небезпеці навіть невеликий контингент американських військ може виявитися політично ризикованою ідеєю.

Про це заявив інсайдер, знайомий з його думкою.

США не близькі до прийняття такого рішення. Крім того, ще не ясно, чи можуть арабські країни бути зацікавлені в участі.За словами людей, обізнаних з цим питанням, одним із можливих варіантів було б надання тимчасового контролю над Газою країнам регіону за підтримки військ США, Британії, Німеччини та Франції. Поширити

Очільник Держдепу Ентоні Блінкен натякнув на цю проблему 31 жовтня під час засідання Сенату, офіційно підтвердивши що Вашингтон розглядає декілька варіантів майбутнього Гази.