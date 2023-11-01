Bloomberg узнало о планах США и Израиля относительно будещего Газы

Согласно данным журналистов, официальные Вашингтон и Тель-Авив уже изучают и анализируют несколько вариантов будущего Газа после окончательного уничтожения ХАМАС.
Штаты и Израиль планируют будущее Газы без террористов
Как утверждают инсайдеры информационного агентства, эти переговоры Штатов и Израиль обусловлены необходимостью срочно разработать план будущего Газы, ведь уже началась наземная операция ЦАХАЛ.
Первый сценарий предполагает создание многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска.
Во втором варианте речь идет о формировании миротворческих сил по образцу тех, которые осуществляют надзор за исполнением мирного договора между Египтом и Израилем 1979 года.
Третий вариант предполагает временный надзор за Газой со стороны Организации Объединенных Наций.
По словам анонимных источников, переговоры до сих пор находятся на ранней стадии и многое может измениться.
Почему это опасно для Байдена
Журналисты обращают внимание на то, что все описанные сценарии представляют политическую опасность для американского лидера и других стран, включая страны Персидского залива.
По мнению президента США, подвергать опасности даже небольшой контингент американских войск может оказаться политически рискованной идеей.
Об этом заявил инсайдер, знакомый с его мнением.
Глава Госдепа Энтони Блинкен намекнул на эту проблему 31 октября во время заседания Сената, официально подтвердив, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов будущего Газы.
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