Bloomberg узнало о планах США и Израиля относительно будещего Газы
Категория
Мир
Дата публикации

Bloomberg узнало о планах США и Израиля относительно будещего Газы

Джо Байден
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным журналистов, официальные Вашингтон и Тель-Авив уже изучают и анализируют несколько вариантов будущего Газа после окончательного уничтожения ХАМАС.

Штаты и Израиль планируют будущее Газы без террористов

Как утверждают инсайдеры информационного агентства, эти переговоры Штатов и Израиль обусловлены необходимостью срочно разработать план будущего Газы, ведь уже началась наземная операция ЦАХАЛ.

Первый сценарий предполагает создание многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска.

Во втором варианте речь идет о формировании миротворческих сил по образцу тех, которые осуществляют надзор за исполнением мирного договора между Египтом и Израилем 1979 года.

Третий вариант предполагает временный надзор за Газой со стороны Организации Объединенных Наций.

По словам анонимных источников, переговоры до сих пор находятся на ранней стадии и многое может измениться.

Почему это опасно для Байдена

Журналисты обращают внимание на то, что все описанные сценарии представляют политическую опасность для американского лидера и других стран, включая страны Персидского залива.

По мнению президента США, подвергать опасности даже небольшой контингент американских войск может оказаться политически рискованной идеей.

Об этом заявил инсайдер, знакомый с его мнением.

США не близки к принятию такого решения. Кроме того, еще не ясно, могут ли арабские страны быть заинтересованы в участии. По словам людей, знающих этот вопрос, одним из возможных вариантов было бы предоставление временного контроля над Газой странам региона при поддержке войск США, Британии, Германии и Франции.

Глава Госдепа Энтони Блинкен намекнул на эту проблему 31 октября во время заседания Сената, официально подтвердив, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов будущего Газы.

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