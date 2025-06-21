БНК Termit виробництва України допустили до використання у ЗСУ

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ новий вітчизняний безпілотний наземний комплекс Termit.
Головні тези:
- Новий безпілотний наземний комплекс Termit виробництва України допущено до використання в ЗСУ.
- Termit має покращені динамічні характеристики та потенціал для подальшого удосконалення.
- Гусеничні роботизовані комплекси Termit використовуються на фронті для виконання різних завдань, включаючи логістику та спостереження за ворогом.
БНК Termit виробництва України потрапить на фронт
Йдеться про нову версію наземного безпілотника. Гусеничні роботизовані комплекси попередньої моделі вже працюють на фронті. Їх використовують для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.
Дрони Termit також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, а також має потенціал для подальшого удосконалення.
Зазначається, що Termit здатен перевозити до 300 км ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям наземний робот може рухатись по різних типах ґрунтів та поверхонь.
Залежно від поставлених завдань комплекс Termit виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження тощо.
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