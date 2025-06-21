БНК Termit виробництва України допустили до використання у ЗСУ
Категорія
Технології
Дата публікації

БНК Termit виробництва України допустили до використання у ЗСУ

Міноборони України
Termit

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у ЗСУ новий вітчизняний безпілотний наземний комплекс Termit.

Головні тези:

  • Новий безпілотний наземний комплекс Termit виробництва України допущено до використання в ЗСУ.
  • Termit має покращені динамічні характеристики та потенціал для подальшого удосконалення.
  • Гусеничні роботизовані комплекси Termit використовуються на фронті для виконання різних завдань, включаючи логістику та спостереження за ворогом.

БНК Termit виробництва України потрапить на фронт

Йдеться про нову версію наземного безпілотника. Гусеничні роботизовані комплекси попередньої моделі вже працюють на фронті. Їх використовують для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.

Дрони Termit також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, а також має потенціал для подальшого удосконалення.

Зазначається, що Termit здатен перевозити до 300 км ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям наземний робот може рухатись по різних типах ґрунтів та поверхонь.

Ємності тягових акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот може подолати кілька десятків кілометрів.

Залежно від поставлених завдань комплекс Termit виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження тощо.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські виробники дронів зіткнулися з новою проблемою — як її розв'язати
дрони
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони завдали ударів по одному з найбільших заводів Росії — відео
Що відомо про нову “бавовну” в Росії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували Татарстан — під ударом виробництво ударних БпЛА
Потужна “бавовна” навідала Татарстан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?