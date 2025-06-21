БНК Termit производства Украины допустили к использованию в ВСУ

Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию в ВСУ новый отечественный беспилотный наземный комплекс Termit.

БНК Termit производства Украины попадет на фронт

Речь идет о новой версии наземного беспилотника. Гусеничные роботизированные комплексы предыдущей модели уже работают на фронте. Их используют для выполнения логистических задач, наблюдения за действиями врага.

Дроны Termit также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, а также потенциал для дальнейшего усовершенствования.

Отмечается, что Termit способен перевозить до 300 км. веса.

Емкости тяговых аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот может преодолеть несколько десятков километров. Поделиться

В зависимости от поставленных задач комплекс Termit производится в различных комплектациях. Есть платформы для медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирование территории, транспортировка дополнительного снаряжения и т.д.