БНК Termit производства Украины допустили к использованию в ВСУ
Категория
Технологии
Дата публикации

БНК Termit производства Украины допустили к использованию в ВСУ

Минобороны Украины
Termit
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Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию в ВСУ новый отечественный беспилотный наземный комплекс Termit.

Главные тезисы

  • БНК Termit производства Украины допущен к эксплуатации в ВСУ для выполнения различных задач на фронте.
  • Termit имеет улучшенные динамические характеристики и потенциал для дальнейшего усовершенствования, что делает его эффективным инструментом военной техники.

БНК Termit производства Украины попадет на фронт

Речь идет о новой версии наземного беспилотника. Гусеничные роботизированные комплексы предыдущей модели уже работают на фронте. Их используют для выполнения логистических задач, наблюдения за действиями врага.

Дроны Termit также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, а также потенциал для дальнейшего усовершенствования.

Отмечается, что Termit способен перевозить до 300 км. веса.

Емкости тяговых аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот может преодолеть несколько десятков километров.

В зависимости от поставленных задач комплекс Termit производится в различных комплектациях. Есть платформы для медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирование территории, транспортировка дополнительного снаряжения и т.д.

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