БНК Termit производства Украины допустили к использованию в ВСУ

Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию в ВСУ новый отечественный беспилотный наземный комплекс Termit.
Главные тезисы
- БНК Termit производства Украины допущен к эксплуатации в ВСУ для выполнения различных задач на фронте.
- Termit имеет улучшенные динамические характеристики и потенциал для дальнейшего усовершенствования, что делает его эффективным инструментом военной техники.
БНК Termit производства Украины попадет на фронт
Речь идет о новой версии наземного беспилотника. Гусеничные роботизированные комплексы предыдущей модели уже работают на фронте. Их используют для выполнения логистических задач, наблюдения за действиями врага.
Дроны Termit также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, а также потенциал для дальнейшего усовершенствования.
Отмечается, что Termit способен перевозить до 300 км. веса.
В зависимости от поставленных задач комплекс Termit производится в различных комплектациях. Есть платформы для медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирование территории, транспортировка дополнительного снаряжения и т.д.
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