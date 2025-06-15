Дроны атаковали Татарстан — под ударом производство ударных БпЛА

15 июня глава российской республики Татарстан Рустам Минниханов начал публично бить тревогу из-за атаки якобы украинских беспилотников на Елабужский район, где враг сосредоточил производство ударных БпЛА.

Мощная "бавовна" посетила Татарстан

Местные власти жалуются на то, что во время ликвидации БПЛА обломки дрона упали на здание КПП автомобильного завода в Елабугском районе.

Кроме того, утверждается, что на месте вспыхнул пожар, который уже был потушен.

По словам Минниханова, сейчас известно о гибели рабочего, а также ранении еще 13 человек.

Оппозиционное российское издание "Медуза" обращает внимание на то, что в сети распространяется видеозапись пожара, произошедшего на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Судя по записи, пожар произошел в районе корпусов автозаводов Aurus и "Соллерс".

Также стало известно, что в местных чатах работники экономической зоны "Алабуга" в Татарстане сообщают об эвакуации.

На одном из видео, вполне возможно, снятом в районе Елабуги, виден густой дым на автомобильной парковке.