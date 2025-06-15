Дроны атаковали Татарстан — под ударом производство ударных БпЛА
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Дроны атаковали Татарстан — под ударом производство ударных БпЛА

Мощная "бавовна" посетила Татарстан
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Источник:  online.ua

15 июня глава российской республики Татарстан Рустам Минниханов начал публично бить тревогу из-за атаки якобы украинских беспилотников на Елабужский район, где враг сосредоточил производство ударных БпЛА.

Главные тезисы

  • В результате атаки якобы погиб один рабочий, а еще 13 человек получили ранения.
  • Вспышка пожара на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане вызвала волну возмущения среди местного населения.

Мощная "бавовна" посетила Татарстан

Местные власти жалуются на то, что во время ликвидации БПЛА обломки дрона упали на здание КПП автомобильного завода в Елабугском районе.

Кроме того, утверждается, что на месте вспыхнул пожар, который уже был потушен.

По словам Минниханова, сейчас известно о гибели рабочего, а также ранении еще 13 человек.

Оппозиционное российское издание "Медуза" обращает внимание на то, что в сети распространяется видеозапись пожара, произошедшего на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Судя по записи, пожар произошел в районе корпусов автозаводов Aurus и "Соллерс".

Также стало известно, что в местных чатах работники экономической зоны "Алабуга" в Татарстане сообщают об эвакуации.

На одном из видео, вполне возможно, снятом в районе Елабуги, виден густой дым на автомобильной парковке.

Что важно понимать, именно в Елабуге находится российский военный завод по производству ударных беспилотников типа "Шахед", построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга".

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