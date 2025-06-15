Дрони атакували Татарстан — під ударом виробництво ударних БпЛА
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Дрони атакували Татарстан — під ударом виробництво ударних БпЛА

Потужна “бавовна” навідала Татарстан
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Джерело:  online.ua

15 червня глава російської республіки Татарстан Рустам Мінніханов почав публічно бити на сполох через атаку нібито українських безпілотників на Єлабузький район, де ворог зосередив виробництво ударних БпЛА.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки нібито загинув один робітник, а ще 13 осіб отримали поранення.
  • Спалах пожежі на території особливої економічної зони “Алабуга” в Татарстані викликав хвилю обурення серед місцевого населення.

Потужна “бавовна” навідала Татарстан

Місцева влада скаржиться на те, що під час ліквідації БпЛА уламки дрона впали на будівлю КПП автомобільного заводу в Єлабузькому районі.

Окрім того, стверджується, що на місці спалахнула пожежа, яку вже загасили.

За словами Мінніханова, наразі відомо про загибель робітника, а також поранення ще 13 осіб.

Опозиційне російське видання "Медуза" звертає увагу на те, що в мережі шириться відеозапис пожежі, що сталася на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.

Судячи з запису, пожежа сталася в районі корпусів автозаводів Aurus і "Соллерс".

Також стало відомо, що в місцевих чатах працівники економічної зони "Алабуга" в Татарстані повідомляють про евакуацію.

На одному з відео, цілком можливо, знятому в районі Єлабуги, видно густий дим на автомобільній парковці.

Що важливо розуміти, саме в Єлабузі знаходиться російський військовий завод з виробництва ударних безпілотників типу "Шахед", побудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга".

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