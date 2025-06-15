Дрони атакували Татарстан — під ударом виробництво ударних БпЛА

15 червня глава російської республіки Татарстан Рустам Мінніханов почав публічно бити на сполох через атаку нібито українських безпілотників на Єлабузький район, де ворог зосередив виробництво ударних БпЛА.
Головні тези:
- Внаслідок атаки нібито загинув один робітник, а ще 13 осіб отримали поранення.
- Спалах пожежі на території особливої економічної зони “Алабуга” в Татарстані викликав хвилю обурення серед місцевого населення.
Потужна “бавовна” навідала Татарстан
Місцева влада скаржиться на те, що під час ліквідації БпЛА уламки дрона впали на будівлю КПП автомобільного заводу в Єлабузькому районі.
Окрім того, стверджується, що на місці спалахнула пожежа, яку вже загасили.
За словами Мінніханова, наразі відомо про загибель робітника, а також поранення ще 13 осіб.
Опозиційне російське видання "Медуза" звертає увагу на те, що в мережі шириться відеозапис пожежі, що сталася на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.
Судячи з запису, пожежа сталася в районі корпусів автозаводів Aurus і "Соллерс".
Також стало відомо, що в місцевих чатах працівники економічної зони "Алабуга" в Татарстані повідомляють про евакуацію.
На одному з відео, цілком можливо, знятому в районі Єлабуги, видно густий дим на автомобільній парковці.
Що важливо розуміти, саме в Єлабузі знаходиться російський військовий завод з виробництва ударних безпілотників типу "Шахед", побудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга".
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