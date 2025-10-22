"Бог існує". Математики вказали на головні докази
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Бог існує". Математики вказали на головні докази

Бог існує, і наука це доводить?
Джерело:  Daily Mail

Французькі математики Олів'є Боннассьє та Мішель-Ів Боллоре вирішили кинути виклик традиційним уявленням наукової спільноти про світ, Всесвіт та принципи їхнього існування. Вони написали книгу, в якій узагальнили погляди 62 лауреатів Нобелівської премії та понад 100 провідних учених, щоб виділити ті наукові відкриття, які доводять існування Бога.

Головні тези:

  • Багато видатних геніїв свого часу визнавали, що Всесвіт надто ідеальний, щоб бути походженням хаосу.
  • Боннассьє і Боллоре вважають, що докази існування Бога сьогодні "рясні, ясні і раціональні".

На переконання авторів книги, наука давно стала вже стала союзницею Бога.

Олів'є Боннассьє та Мішель-Ів Боллоре звертають увагу на те, що саме теорія Великого вибуху, який нібито поклав початок часу, простору і матерії, змушує замислитися над тим, що саме "запустило" цей процес.

Неможливість науки пояснити, що було "до", штовхає математиків до висновку, що йдеться про справжній творчий акт, що стоїть за самим виникненням Всесвіту.

Вони також не змогли проігнорувати вражаючу точність фізичних констант.

Ні для кого не секрет, що у разі наймізернішої зміни сили тяжіння, електромагнітної взаємодії або температури — і життя було б неможливим.

Як вважають автори книги, настільки довершене налаштування природи або абсолютно ідеальна випадковість, або результат задуму Творця.

А як щодо походження життя? Олів'є Боннассьє та Мішель-Ів Боллоре зазначають, що перетворення неживої матерії на складні форми, поява ДНК і коду, що керує всіма живими організмами, не могло статися без втручання чогось вищого.

Що цікаво, навіть атеїст Френсіс Крік, один із відкривачів структури ДНК, визнавав, що таке можна вважати "майже дивом".

А квантова фізика, яка показала, що реальність на глибинному рівні непередбачувана і здатна діяти поза звичними законами причинності, відкрила для вчених можливість іншої, метафізичної реальності.

