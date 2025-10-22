"Бог існує". Математики вказали на головні докази

Французькі математики Олів'є Боннассьє та Мішель-Ів Боллоре вирішили кинути виклик традиційним уявленням наукової спільноти про світ, Всесвіт та принципи їхнього існування. Вони написали книгу, в якій узагальнили погляди 62 лауреатів Нобелівської премії та понад 100 провідних учених, щоб виділити ті наукові відкриття, які доводять існування Бога.

Бог існує, і наука це доводить?

На переконання авторів книги, наука давно стала вже стала союзницею Бога.

Олів'є Боннассьє та Мішель-Ів Боллоре звертають увагу на те, що саме теорія Великого вибуху, який нібито поклав початок часу, простору і матерії, змушує замислитися над тим, що саме "запустило" цей процес.

Неможливість науки пояснити, що було "до", штовхає математиків до висновку, що йдеться про справжній творчий акт, що стоїть за самим виникненням Всесвіту.

Вони також не змогли проігнорувати вражаючу точність фізичних констант.

Ні для кого не секрет, що у разі наймізернішої зміни сили тяжіння, електромагнітної взаємодії або температури — і життя було б неможливим.

Як вважають автори книги, настільки довершене налаштування природи або абсолютно ідеальна випадковість, або результат задуму Творця.

А як щодо походження життя? Олів'є Боннассьє та Мішель-Ів Боллоре зазначають, що перетворення неживої матерії на складні форми, поява ДНК і коду, що керує всіма живими організмами, не могло статися без втручання чогось вищого.

Що цікаво, навіть атеїст Френсіс Крік, один із відкривачів структури ДНК, визнавав, що таке можна вважати "майже дивом".