"Бог существует". Математики указали на главные доказательства

Французские математики Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре решили бросить вызов традиционным представлениям научного сообщества о мире, Вселенной и принципах их существования. Они написали книгу, в которой обобщили взгляды 62 лауреатов Нобелевской премии и более 100 ведущих ученых, чтобы выделить те научные открытия, которые доказывают существование Бога.

Бог существует, и наука это доказывает?

По убеждению авторов книги, наука давно уже стала союзницей Бога.

Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре обращают внимание на то, что именно теория Большого взрыва, якобы положившего начало времени, пространству и материи, заставляет задуматься над тем, что именно "запустило" этот процесс.

Невозможность науки объяснить, что было "до", толкает математиков к выводу, что речь идет о подлинном творческом акте, который стоит за самим возникновением Вселенной.

Они также не смогли проигнорировать поразительную точность физических констант.

Ни для кого не секрет, что в случае малейшего изменения силы тяжести, электромагнитного взаимодействия или температуры — и жизнь была бы невозможна.

Как считают авторы книги, столь идеальная настройка природы — либо совершенно идеальная случайность, либо результат замысла Творца.

А как насчет происхождения жизни? Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре отмечают, что превращение неживой материи в сложные формы, появление ДНК и кода, управляющего всеми живыми организмами, не могло произойти без вмешательства Бога.

Что интересно, даже атеист Фрэнсис Крик, один из открывателей структуры ДНК, признавал, что такое можно считать "почти чудом".