"Бог существует". Математики указали на главные доказательства

Французские математики Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре решили бросить вызов традиционным представлениям научного сообщества о мире, Вселенной и принципах их существования. Они написали книгу, в которой обобщили взгляды 62 лауреатов Нобелевской премии и более 100 ведущих ученых, чтобы выделить те научные открытия, которые доказывают существование Бога.
Главные тезисы
- Многие гении в свое время признавали, что Вселенная слишком идеальна, чтобы быть порождением хаоса.
- Боннассье и Боллоре считают, что доказательства существования Бога сегодня "обильны, ясны и рациональны".
Бог существует, и наука это доказывает?
По убеждению авторов книги, наука давно уже стала союзницей Бога.
Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре обращают внимание на то, что именно теория Большого взрыва, якобы положившего начало времени, пространству и материи, заставляет задуматься над тем, что именно "запустило" этот процесс.
Невозможность науки объяснить, что было "до", толкает математиков к выводу, что речь идет о подлинном творческом акте, который стоит за самим возникновением Вселенной.
Они также не смогли проигнорировать поразительную точность физических констант.
Ни для кого не секрет, что в случае малейшего изменения силы тяжести, электромагнитного взаимодействия или температуры — и жизнь была бы невозможна.
Как считают авторы книги, столь идеальная настройка природы — либо совершенно идеальная случайность, либо результат замысла Творца.
А как насчет происхождения жизни? Оливье Боннассье и Мишель-Ив Боллоре отмечают, что превращение неживой материи в сложные формы, появление ДНК и кода, управляющего всеми живыми организмами, не могло произойти без вмешательства Бога.
Что интересно, даже атеист Фрэнсис Крик, один из открывателей структуры ДНК, признавал, что такое можно считать "почти чудом".
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-