Ученые предупреждают о приближении коллапса Земли
Ученые предупреждают о приближении коллапса Земли

Земля
Источник:  online.ua

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что богатая кислородом атмосфера Земли, обеспечивающая сложную жизнь на планете, вероятнее всего, исчезнет в течение ближайших миллиардов лет. Однако необратимые процессы начнутся гораздо раньше.

Главные тезисы

  • Коллапс атмосферы Земли может начаться уже через 10 000 лет.
  • Повышение яркости Солнца спровоцирует распад углекислого газа в атмосфере.

Будущее Земли уже известно

Дальнейшее развитие событий на планете и вокруг нее решили спрогнозировать ученые под руководством Кадзуми Одзаки из Университета Тохо.

Именно они описали долгосрочную эволюцию атмосферы Земли, пишет Indian Defence Review.

В рамках своего исследования ученые пришли к выводу, что первые проблемы могут начаться уже через 10 000 лет.

Что важно понимать, речь идет об очень коротком периоде по геологическим меркам.

Авторы исследования полагают, что через некоторое время яркость Солнца увеличится и это спровоцирует потепление климата на Земле.

Само потепление ускорит распад углекислого газа (CO2) в атмосфере. Растения, зависящие от CO2 для фотосинтеза, будут бороться за выживание, потеряв основной источник кислорода на планете.

Ни для кого не секрет, что именно без растений, производящих кислород, Земля потеряет свой озоновый слой, подвергая поверхность опасному уровню ультрафиолетового излучения.

Более того, указано, что в воздухе будет накапливаться метан — парниковый газ, который сейчас контролируется кислородом.

Ученые не скрывают, что последствия для жизни на нашей планете будут действительно катастрофическими.

