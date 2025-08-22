Вчені попереджають про наближення колапсу Землі

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що багата киснем атмосфера Землі, що забезпечує складне життя на планеті, найімовірніше, зникне протягом найближчого мільярда років. Однак незворотні процеси почнуться набагато раніше.

Майбутнє Землі уже відоме

Подальший розвиток подій на планеті та навколо неї вирішили спрогнозувати науковці під керівництвом Кадзумі Одзакі з Університету Тохо.

Саме вони змалювали довгострокову еволюцію атмосфери Землі, пише Indian Defence Review.

У межах свого дослідження вчені дійшли висновку, що первісний занепад може початися вже через 10 000 років.

Що важливо розуміти, йдеться про мить ока за геологічними мірками.

Автори дослідження вважають, що через деякий час яскравість Сонця збільшиться і це спровокує потепління клімату на Землі.

Саме потепління прискорить розпад вуглекислого газу (CO2) в атмосфері. Рослини, які залежать від CO2 для фотосинтезу, боротимуться за виживання, втративши основне джерело кисню на планеті.

Ні для кого не секрет, що саме без рослин, які виробляють кисень, Земля втратить свій озоновий шар, піддаючи поверхню небезпечному рівню ультрафіолетового випромінювання.

Ба більше, вказано, що у повітрі накопичуватиметься метан — парниковий газ, який нині контролюється киснем.

Науковці не приховують, що наслідки для життя на нашій планеті будуть дійсно катастрофічними.