Ученые заговорили о признаках возникновения жизни на планете Trappist-1e

Иностранные ученые обнаружили ряд условий для возникновения жизни на экзопланете Trappist-1e. Что важно понимать, она находится за пределами нашей Солнечной системы — речь идет о расстоянии 40-ти мировых лет от Земли.
Главные тезисы
- Trappist-1e во многом подобна Земле, поэтому пригодна для возникновения форм жизни.
- Дальнейшие исследования с использованием телескопа помогут сделать более точные выводы об этой планете и ее потенциале.
На Trappist-1e может зародиться жизнь
Один из самых примечательных моментов заключается в том, что эта планета по размерам не слишком отличается от нашей.
Более того, существует высокая вероятность того, что там есть жидкая вода и атмосфера, богатая газами.
Ученые озвучили предположение, что атмосфера может содержать азот, которого в земном воздухе более 75%.
По убеждению исследователей, в описанных условиях на поверхности планеты может быть океан или глобальное ледяное пространство.
Однако это не умаляет вероятность того, что Trappist-1e может быть и голой скалой без атмосферы.
Более конкретные выводы можно будет сделать после получения и внимательного анализа дополнительных данных из телескопа.
