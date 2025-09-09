Ученые заговорили о признаках возникновения жизни на планете Trappist-1e
Ученые заговорили о признаках возникновения жизни на планете Trappist-1e

На Trappist-1e может зародиться жизнь
Читати українською
Источник:  Financial Times

Иностранные ученые обнаружили ряд условий для возникновения жизни на экзопланете Trappist-1e. Что важно понимать, она находится за пределами нашей Солнечной системы — речь идет о расстоянии 40-ти мировых лет от Земли.

Главные тезисы

  • Trappist-1e во многом подобна Земле, поэтому пригодна для возникновения форм жизни.
  • Дальнейшие исследования с использованием телескопа помогут сделать более точные выводы об этой планете и ее потенциале.

На Trappist-1e может зародиться жизнь

Один из самых примечательных моментов заключается в том, что эта планета по размерам не слишком отличается от нашей.

Более того, существует высокая вероятность того, что там есть жидкая вода и атмосфера, богатая газами.

Ученые озвучили предположение, что атмосфера может содержать азот, которого в земном воздухе более 75%.

По убеждению исследователей, в описанных условиях на поверхности планеты может быть океан или глобальное ледяное пространство.

Однако это не умаляет вероятность того, что Trappist-1e может быть и голой скалой без атмосферы.

Более конкретные выводы можно будет сделать после получения и внимательного анализа дополнительных данных из телескопа.

Открытие тысяч экзопланет расширило поиски подходящих для жизни миров. Некоторые планеты, такие как Юпитер и Сатурн, являются "газовыми гигантами" без скалистой поверхности или атмосферы, что делает их непригодными для земных форм жизни, основанных на углероде.

