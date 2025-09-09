Вчені заговорили про ознаки виникнення життя на планеті Trappist-1e

Іноземні науковці виявили низку умов для виникнення життя на екзопланеті Trappist-1e. Що важливо розуміти, вона знаходяться за межами нашої Сонячної системи — йдеться про відстань 40 світових років від Землі.

На Trappist-1e може зародитися життя

Один з найпримітніших моментів полягає в тому, що ця планета за розмірами не надто відрізняється від нашої.

Ба більше, існує висока ймовірність того, що там є рідка вода і атмосфера, багата на гази.

Вчені озвучили припущення, що атмосфера може містити азот, якого у земному повітрі понад 75%.

На переконання дослідників, в описаних умовах на поверхні планети може бути океан або глобальний крижаного простору.

Однак це не зменшує ймовірність, що Trappist-1e може бути і голою скелею без атмосфери.

Більш конкретні висновки можна буде зробити після отримання, а також уважного аналізу додаткових даних з телескопу.