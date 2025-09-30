Ученые совершили революционный прорыв в изучении эволюции человека

Несколько десятилетий назад в Китае обнаружили череп, возраст которого может достигать 1 миллиона лет. Внимательный новейший анализ этой находки указывает на то, что происхождение Homo sapiens, денисовцев и неандертальцев гораздо древнее, чем считает научное сообщество.

Что известно о новом прорыве в изучении эволюции человека

По словам ученых, если результаты нового исследования будут приняты научным сообществом, они отодвинут возникновение нашего вида на 400 000 лет назад.

Более того, это кардинально изменят современное представление об эволюции человечества.

Еще недавно ученые были убеждены в том, что Homo sapiens, денисовцы и неандертальцы начали расходиться от общего предка около 700 000-500 000 лет назад, однако они до сих пор не смогли узнать о каком прародительском виде идет речь.

Новая теория заключается в том, что денисовцы и современные люди последний раз имели общего предка около 1,32 миллиона лет назад.