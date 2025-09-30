Вчені здійснили революційний прорив у вивченні еволюції людини

Кілька десятиліть тому в Китаї знайшли череп, вік якого може сягати 1 мільйон років. Уважний новітній аналіз цієї знахідки вказує на те, що походження Homo sapiens, денисівців і неандертальців набагато давніше, ніж вважає наукова спільнота.

Що відомо про новий прорив у вивченні еволюції людини

За словами науковців, якщо результати нового дослідження будуть прийняті науковою спільнотою, то вони відсунуть виникнення нашого виду на 400 000 років назад.

Ба більше, це кардинально змінять сучасне уявлення про еволюцію людства.

Ще не так давно вчені були переконані в тому, що Homo sapiens, денисівці й неандертальці почали розходитися від спільного предка близько 700 000-500 000 років тому, однак вони досі не змогли дізнатися про який прабатьківський вид йдеться.

Нова теорія полягає в тому, що денисівці та сучасні люди востаннє мали спільного предка близько 1,32 мільйона років тому.