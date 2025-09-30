Вчені здійснили революційний прорив у вивченні еволюції людини
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені здійснили революційний прорив у вивченні еволюції людини

Що відомо про новий прорив у вивченні еволюції людини
Джерело:  Science

Кілька десятиліть тому в Китаї знайшли череп, вік якого може сягати 1 мільйон років. Уважний новітній аналіз цієї знахідки вказує на те, що походження Homo sapiens, денисівців і неандертальців набагато давніше, ніж вважає наукова спільнота.

Головні тези:

  • Нова теорія кидає виклик усі сучасним уявленням про походження нашого виду.
  • Вчені запевняють, що понад мільйон років тому наші предки вже розділилися на окремі групи.

Що відомо про новий прорив у вивченні еволюції людини

За словами науковців, якщо результати нового дослідження будуть прийняті науковою спільнотою, то вони відсунуть виникнення нашого виду на 400 000 років назад.

Ба більше, це кардинально змінять сучасне уявлення про еволюцію людства.

Ще не так давно вчені були переконані в тому, що Homo sapiens, денисівці й неандертальці почали розходитися від спільного предка близько 700 000-500 000 років тому, однак вони досі не змогли дізнатися про який прабатьківський вид йдеться.

Нова теорія полягає в тому, що денисівці та сучасні люди востаннє мали спільного предка близько 1,32 мільйона років тому.

Дослідження показало, що неандертальці відокремилися від цієї еволюційної лінії раніше, близько 1,38 мільйона років тому. Результати дослідження означають, що денисівці тісніше пов'язані з нами, ніж неандертальці, яких багато хто вважав найближчим спорідненим видом Homo sapiens.

