Богдан Бенюк отримав нагороду іспанського кінофестивалю Calella Film Festival

Актор Богдан Бенюк отримав нагороду за найкращу чоловічу роль іспанського фестивалю Calella Film Festival. Відзначили його роботу у фільмі "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе.
Головні тези:
- Богдан Бенюк отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на Calella Film Festival за фільм “Мій карпатський дідусь”.
- Сюжет фільму розповідає про хлопчика, який повинен виконати заповіт матері та відвезти її прах до Карпат своєму буркотливому дідусю.
- Зйомки стрічки проходили у Карпатах та Італії, а фільм вийшов на Netflix у 2024 році.
Бенюк отримав нагороду Calella Film Festival
Про це 11 листопада повідомляє Держкіно.
Сам Бенюк у відеозвернення для фестивалю подякував за нагороду та висловив вдячність народу Іспанії за підтримку України.
Що відомо про фільм Зази Буадзе
"Мій карпатський дідусь" — українсько-італійсько-молдовсько-чеський повнометражний художній фільм у жанрі трагікомедії від грузинського режисера Зази Буадзе.
За сюжетом, мама хлопчика-підлітка, на ім'я Мікаеле, помирає в Італії, тому він має виконати заповіт — відвезти прах до маленького села Бережниця в Карпатах, де мешкає його дідусь. Але возз'єднання родини не радісне: дід виявляється буркотливим старим, який не знає ні англійської, ні тим паче італійської.
Основну частину фільму знімали ще восени 2019 року в Карпатах. Продовжити мали на початку 2020 року в Італії, але через пандемію Covid19 довелося змістити графік.
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