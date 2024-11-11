Богдан Бенюк отримав нагороду іспанського кінофестивалю Calella Film Festival
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Богдан Бенюк отримав нагороду іспанського кінофестивалю Calella Film Festival

Бенюк
Джерело:  Держкіно

Актор Богдан Бенюк отримав нагороду за найкращу чоловічу роль іспанського фестивалю Calella Film Festival. Відзначили його роботу у фільмі "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе.

Головні тези:

  • Богдан Бенюк отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на Calella Film Festival за фільм “Мій карпатський дідусь”.
  • Сюжет фільму розповідає про хлопчика, який повинен виконати заповіт матері та відвезти її прах до Карпат своєму буркотливому дідусю.
  • Зйомки стрічки проходили у Карпатах та Італії, а фільм вийшов на Netflix у 2024 році.

Бенюк отримав нагороду Calella Film Festival

Про це 11 листопада повідомляє Держкіно.

Вітаємо творчу групу з нагородою! Це заслужене визнання таланту та майстерності актора, який зумів передати глибину та душу свого персонажа.

Сам Бенюк у відеозвернення для фестивалю подякував за нагороду та висловив вдячність народу Іспанії за підтримку України.

Що відомо про фільм Зази Буадзе

"Мій карпатський дідусь" — українсько-італійсько-молдовсько-чеський повнометражний художній фільм у жанрі трагікомедії від грузинського режисера Зази Буадзе.

Фільм “Мій карпатський дідусь”

За сюжетом, мама хлопчика-підлітка, на ім'я Мікаеле, помирає в Італії, тому він має виконати заповіт — відвезти прах до маленького села Бережниця в Карпатах, де мешкає його дідусь. Але возз'єднання родини не радісне: дід виявляється буркотливим старим, який не знає ні англійської, ні тим паче італійської.

Основну частину фільму знімали ще восени 2019 року в Карпатах. Продовжити мали на початку 2020 року в Італії, але через пандемію Covid19 довелося змістити графік.

В український прокат вона вийшла ще у грудні 2023 року, а у травні 2024 року стрічку додали на стримінгову платформу Netflix.

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