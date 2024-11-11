Богдан Бенюк получил награду испанского кинофестиваля Calella Film Festival
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Богдан Бенюк получил награду испанского кинофестиваля Calella Film Festival

Бенюк
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Источник:  Госкино

Актер Богдан Бенюк получил награду за лучшую мужскую роль испанского фестиваля Calella Film Festival. Отметили его работу в фильме "Мой карпатский дедушка" режиссера Зазы Буадзе.

Главные тезисы

  • Богдан Бенюк удостоен награды за лучшую мужскую роль на Calella Film Festival за фильм “Мой карпатский дедушка”.
  • Сюжет фильма рассказывает о мальчике, отправляющемся в Карпаты исполнить завещание матери к своему ворчливому дедушке.
  • Бенюку присуждена награда за его талант передать глубину и душу персонажа, за что он благодарил народ Испании за поддержку Украины.

Бенюк получил награду Calella Film Festival

Об этом 11 ноября сообщает Госкино.

Поздравляем творческую группу с наградой! Это заслуженное признание таланта и мастерства актера, сумевшего передать глубину и душу своего персонажа.

Сам Бенюк в видеообращение для фестиваля поблагодарил за награду и выразил благодарность народу Испании за поддержку Украины.

Что известно о фильме Зазы Буадзе

"Мой карпатский дедушка" — украинско-итальянско-молдавско-чешский полнометражный художественный фильм в жанре трагикомедии от грузинского режиссера Зазы Буадзе.

Фильм "Мой карпатский дедушка"

По сюжету, мама мальчика-подростка, по имени Микаэле, умирает в Италии, поэтому он должен выполнить завещание — отвезти прах в маленькое село Бережница в Карпатах, где живет его дедушка. Но воссоединение семьи не радостно: дед оказывается ворчливым стариком, не знающим ни английского, ни тем более итальянского.

Основную часть фильма снимали еще осенью 2019 в Карпатах. Продолжить должны были в начале 2020 года в Италии, но из-за пандемии Covid19 пришлось сместить график.

В украинский прокат она вышла еще в декабре 2023 года, а в мае 2024 года фильм был добавлен на стриминговую платформу Netflix.

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