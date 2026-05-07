Бойові FPV-дрони РФ на дахах будинків у тилу — "Флеш" попередив про нову небезпеку

Бойові дрони зі скинутими зарядами знаходять уже за десятки кілометрів від кордону - і не лише на землі, а й на дахах висоток. Цивільні можуть натрапити на них випадково.
Головні тези:
- Бойові FPV-дрони РФ виявлені на дахах будинків у тилу, далеко від кордону.
- Заряди, що перевозять дрони, можуть становити небезпеку для цивільного населення.
- Російський безпілотник “Гербера” використовується для скидання боєприпасів на цивільні та прифронтові території.
"Флеш" попередив про нову небезпеку у тилу від російських дронів
Про це повідомляє радник Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".
На даху одного з багатоповерхових будинків виявили FPV-дрон із бойовим зарядом. Відстань від кордону — понад 30 кілометрів. Напередодні схожий предмет знайшли просто на вулиці.
За словами Бескрестнова, такі FPV скидає безпілотник "Гербера".
"Флеш" звернувся до людей із проханням бути обережними.
"Гербера" — це російський безпілотник, який використовують для скидання невеликих боєприпасів на цивільні та прифронтові території. Він є дешевшою імітацією "Шахеда".
