Бойові FPV-дрони РФ на дахах будинків у тилу — "Флеш" попередив про нову небезпеку

Бойові дрони зі скинутими зарядами знаходять уже за десятки кілометрів від кордону - і не лише на землі, а й на дахах висоток. Цивільні можуть натрапити на них випадково.

"Флеш" попередив про нову небезпеку у тилу від російських дронів

Про це повідомляє радник Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

На даху одного з багатоповерхових будинків виявили FPV-дрон із бойовим зарядом. Відстань від кордону — понад 30 кілометрів. Напередодні схожий предмет знайшли просто на вулиці.

За словами Бескрестнова, такі FPV скидає безпілотник "Гербера".

"Флеш" звернувся до людей із проханням бути обережними.

"Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки.

"Гербера" — це російський безпілотник, який використовують для скидання невеликих боєприпасів на цивільні та прифронтові території. Він є дешевшою імітацією "Шахеда".