Україна потребує власних високошвидкісних MESH-модемів — "Флеш"
Україна потребує власних високошвидкісних MESH-модемів — "Флеш"

Україні потрібні власні високошвидкісні радіомодеми з функцією MESH. На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив Сергій "Флеш" Бескрестнов, радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку.

Головні тези:

  • Україні необхідні власні високошвидкісні радіомодеми з технологією MESH для забезпечення стійкого радіозв'язку.
  • Технологія MESH дозволяє підвищити дальність зв'язку та надійність мережі, роблячи радіомодеми ретрансляторами один для одного.

Не можемо залежати від Китаю — "Флеш"

Він пояснив, що MESH — це не протокол, не сигнал і не вид зв’язку, а технологія, яка дозволяє радіомодемам виступати ретрансляторами один для одного. Завдяки цьому збільшується дальність зв’язку та його надійність.

У світі багато виробників подібних рішень, але покладатися на Китай, як Росія, ми не можемо, а купувати модеми в захiдних країнах нам занадто дорого.

Експерт підкреслив, що радіозв'язок — це основа управління всіма безпілотними системами на землі, воді та суші.

Загальне завдання: нам потрібно забезпечити стійке до радіоелектронних перешкод та зашифроване з'єднання для керування БПЛА на відстані 300-400 кілометрів із мінімальними затримками сигналу та швидкістю, достатньою для передачі стабільного відеоканалу у форматі HD.

Бескрестнов додав, що розбирав та вивчав МЕШ-модеми різних виробників. За його словами, фактично всередині є підсилювач потужності радіосигналу та один модуль приймача-передавача. Усією роботою приймача-передавача керує програмне забезпечення.

Я вірю, що у нас є багато талановитих програмістів, здатних вирішити це завдання. Ніщо не заважає залучати західних консультантів.

Раніше "Флеш" зазначав, що російські ударні дрони, оснащені МЕШ-модемами, все глибше залітають в український тил. За його словами, наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу — Полтави, а з півдня — Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Флеш" розкрив принцип роботи російських "дронів-ждунів"
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти атакують українські МВГ керованими шахедами — "Флеш"
Україна
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Флеш" попереджає про масштабне використання Росією дронів "Молнія" на фронті
Молнія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

