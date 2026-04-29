Україна потребує власних високошвидкісних MESH-модемів — "Флеш"

Україні потрібні власні високошвидкісні радіомодеми з функцією MESH. На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив Сергій "Флеш" Бескрестнов, радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку.

Не можемо залежати від Китаю — "Флеш"

Він пояснив, що MESH — це не протокол, не сигнал і не вид зв’язку, а технологія, яка дозволяє радіомодемам виступати ретрансляторами один для одного. Завдяки цьому збільшується дальність зв’язку та його надійність.

У світі багато виробників подібних рішень, але покладатися на Китай, як Росія, ми не можемо, а купувати модеми в захiдних країнах нам занадто дорого.

Експерт підкреслив, що радіозв'язок — це основа управління всіма безпілотними системами на землі, воді та суші.

Загальне завдання: нам потрібно забезпечити стійке до радіоелектронних перешкод та зашифроване з'єднання для керування БПЛА на відстані 300-400 кілометрів із мінімальними затримками сигналу та швидкістю, достатньою для передачі стабільного відеоканалу у форматі HD.

Бескрестнов додав, що розбирав та вивчав МЕШ-модеми різних виробників. За його словами, фактично всередині є підсилювач потужності радіосигналу та один модуль приймача-передавача. Усією роботою приймача-передавача керує програмне забезпечення.

Я вірю, що у нас є багато талановитих програмістів, здатних вирішити це завдання. Ніщо не заважає залучати західних консультантів.

Раніше "Флеш" зазначав, що російські ударні дрони, оснащені МЕШ-модемами, все глибше залітають в український тил. За його словами, наразі зона дії керованих "Шахедів" з півночі сягає Києва, із заходу — Полтави, а з півдня — Дніпра, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва.