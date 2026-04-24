"Флеш" попереджає про масштабне використання Росією дронів "Молнія" на фронті
Джерело:  online.ua

На фронті фіксується зміна тактики противника - російські сили переходять на дешевші ударні безпілотники типу "Молнія".

Головні тези:

  • Російські сили активно переходять на використання дешевих ударних безпілотників 'Молнія' на фронті.
  • Зазначається, що противник вивчив характеристики українських засобів радіоелектронної боротьби та використовує частотне перестроювання для ускладнення протидії.

Росія масштабує використання дронів “Молнія”

Про це повідомляє радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

На всіх ділянках лінії бойового зіткнення спостерігається зменшення використання противником дорогих ударних безпілотників.

Замість них дедалі частіше застосовують простіші та дешевші дрони "Молнія".

Зазначається, що дальність передавання відеосигналу забезпечується потужними передавачами VTX на рівні 5-10 Вт і використанням спрямованих антен.

У зв'язку з цим наголошується на необхідності посилення засобів радіоелектронної боротьби, орієнтованих на придушення відеоканалів.

Також вказується, що наявних систем РЕБ, які працюють проти каналів управління "Молніями", достатньо, однак потрібне розширення можливостей виявлення частот управління.

Спроби придушення широким діапазоном не дають стабільного результату через велику кількість використовуваних частот.

За даними фахівців, противник добре вивчив характеристики українських засобів радіоелектронної боротьби, що дає йому змогу враховувати обмеження щодо ширини придушення сигналів.

У відповідь він використовує частотне перестроювання в діапазоні 300-600 МГц і вище, що знижує дальність управління, але ускладнює протидію.

Крім того, масове застосування "Молній" розглядається як спроба перевантажити роботу українських розрахунків противодронової оборони.

Більше по темі

Керований реактивний шахед РФ зруйнував будинок "Флеша"
"Я залишився без усього". Сергій Флеш розкрив наслідки замаху РФ на нього та його сім'ю
"Гореть вам в аду". Сергій Флеш звернувся до росіян після замаху на нього та його сім'ю
Сергій Флеш не збирається здаватися

