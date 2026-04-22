"Гореть вам в аду". Сергій Флеш звернувся до росіян після замаху на нього та його сім'ю

20 квітня радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов офіційно підтвердив, що влада РФ намагалася вбити його та усю родину, спрямувавши на їхнє помешкання одразу 5 реактивних “Шахедів”. Уже зараз “Флеш” налаштований зробити все можливе, щоб помститися ворогу за таку підлу атаку.

Сергій Флеш не збирається здаватися

Радник міністра оборони України спеціально опублікував звернення до ворогів російською мовою, щоб вони все правильно зрозуміли:

Русские конченные твари. Я всю войну работал в основном на защиту моей украинской армии: РЕБ, РЕР, связь. Я не «важный генерал», я не «страшный бандеровец», я обычный человек, живущий военными технологиями. Человек, который старался вернуть домой с войны живыми своих соотечественников. Сергій “Флеш” Бескрестнов Радник міністра оборони України

Наслідки атаки Росії на будинок Серія Флеша (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

За словами “Флеша”, він знає, що чимало російських інженерів його поважали як технаря.

Попри це, навіть такий фактор не завадив ворогу перетнути межу — росіяни вирішили вбити Сергія Бескрестнова та всю його родину.

Наслідки атаки Росії на будинок Серія Флеша (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Атаковали не объект критической инфраструктуры, не производство дронов и не военный штаб. Вы отправили 5 реактивных Шахедов, что убить целенаправленно моих детей.Что будет дальше? А дальше уже будет другой Флеш. Гореть вам в аду, — наголосив він у зверненні до росіян. Поширити

Наслідки атаки Росії на будинок Серія Флеша (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

