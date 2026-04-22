"Горет вам в аду". Сергей Флэш обратился к россиянам после покушения на него и его семью
"Горет вам в аду". Сергей Флэш обратился к россиянам после покушения на него и его семью

Сергей Флэш не собирается сдаваться
Источник:  online.ua

20 апреля советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов официально подтвердил, что власти РФ пытались убить его и всю семью, направив на их жилье сразу 5 реактивных Шахедов. Уже сейчас Флэш настроен сделать все возможное, чтобы отомстить врагу за такую подлую атаку.

Главные тезисы

  • Один управляемый реактивный «Шахед» долетел и врезался в стену дома “Флэша”.
  • Из-за этой атаки советник министра и его семья остались без всего, что накапливали последние 20 лет.

Сергей Флэш не собирается сдаваться

Советник министра обороны Украины специально опубликовал обращение к врагам на русском языке, чтобы они все правильно поняли:

Русские конченные твари. Я всю войну работал в основном на защиту моей украинской армии: РЕБ, РЕР, связь. Я не «важный генерал», я не «страшный бандеровец», я обычный человек, живущий военными технологиями. Человек, который старался вернуть домой с войны живыми своих соотечественников.

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Советник министра обороны Украины

Последствия атаки России на здание Серия Флеша (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

По словам Флэша, он знает, что многие российские инженеры его уважали как технаря.

Несмотря на это, даже такой фактор не помешал врагу перейти черту — россияне решили убить Сергея Бескрестнова и всю его семью.

Последствия атаки России на здание Серия Флеша (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Атаковали не объект критической инфраструктуры, не производство дронов и не военный штаб. Вы отправили 5 реактивных Шахедов, что убить целенаправленно моих детей. Что будет дальше? А дальше уже будет другой Флеш. Гореть вам в аду, — подчеркнул он в обращении к россиянам.

Последствия атаки России на здание Серия Флеша (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Кстати, вы можете помочь Сергею Флешу и его семье, если у вас есть желание и возможность:

  • 44411111153136308

  • 5168745675605130

