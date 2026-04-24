"Флэш" предупреждает о масштабном использовании Россией дронов "Молния" на фронте

На фронте фиксируется смена тактики противника – российские силы переходят на более дешевые ударные беспилотники типа "Молния".

Об этом сообщает советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

На всех участках линии боевого столкновения наблюдается уменьшение использования противником дорогих ударных беспилотников.

Вместо них все чаще применяют более простые и более дешевые дроны "Молния".

Дальность передачи видеосигнала обеспечивается мощными передатчиками VTX на уровне 5-10 Вт и использованием направленных антенн.

В этой связи отмечается необходимость усиления средств радиоэлектронной борьбы, ориентированных на подавление видеоканалов.

Также указывается, что имеющихся систем РЭБ, работающих против каналов управления "Молниями", достаточно, однако требуется расширение возможностей обнаружения частот управления.

Попытки подавления широким диапазоном не дают стабильного результата из-за большого количества используемых частот.

По данным специалистов, противник хорошо изучил характеристики украинских средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему учитывать ограничения по ширине подавления сигналов.

В ответ он использует частотную перестройку в диапазоне 300-600 МГц и выше, что снижает дальность управления, но затрудняет противодействие.

Кроме того, массовое применение "Молний" рассматривается как попытка перегрузить работу украинских расчетов противодроновой обороны.