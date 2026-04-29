Украина нуждается в собственных высокоскоростных MESH-модемах — "Флэш"

Украине нужны собственные высокоскоростные радиомодемы с функцией MESH. Об этом в своем Telegram-канале отметил Сергей "Флэш" Бескрестнов, советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи.
Главные тезисы
- Собственные высокоскоростные радиомодемы с технологией MESH необходимы Украине для обеспечения устойчивой радиосвязи.
- Технология MESH позволяет увеличить дальность связи и надежность сети за счет ретрансляции радиосигналов между модемами.
Не можем зависеть от Китая — "Флэш"
Он пояснил, что MESH — это не протокол, не сигнал и не вид связи, а технология, позволяющая радиомодемам выступать ретрансляторами друг для друга. Благодаря этому увеличивается дальность связи и их надежность.
Эксперт подчеркнул, что радиосвязь — это основа управления всеми беспилотными системами на земле, воде и суше.
Общая задача: нам необходимо обеспечить устойчивое к радиоэлектронным помехам и зашифрованное соединение для управления БПЛА на расстоянии 300-400 км с минимальными задержками сигнала и скоростью, достаточной для передачи стабильного видеоканала в формате HD.
Бескрестнов добавил, что разбирал и изучал МЭШ-модемы разных производителей. По его словам, фактически внутри есть усилитель мощности радиосигнала и один модуль приемопередатчика. Всей работой приемопередатчика управляет программное обеспечение.
Ранее "Флэш" отмечал, что российские ударные дроны, оснащенные МЭШ-модемами, все глубже залетают в украинский тыл. По его словам, сейчас зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада — Полтавы, а с юга — Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-