Украина нуждается в собственных высокоскоростных MESH-модемах — "Флэш"
Источник:  online.ua

Украине нужны собственные высокоскоростные радиомодемы с функцией MESH. Об этом в своем Telegram-канале отметил Сергей "Флэш" Бескрестнов, советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи.

Главные тезисы

  • Собственные высокоскоростные радиомодемы с технологией MESH необходимы Украине для обеспечения устойчивой радиосвязи.
  • Технология MESH позволяет увеличить дальность связи и надежность сети за счет ретрансляции радиосигналов между модемами.

Не можем зависеть от Китая — "Флэш"

Он пояснил, что MESH — это не протокол, не сигнал и не вид связи, а технология, позволяющая радиомодемам выступать ретрансляторами друг для друга. Благодаря этому увеличивается дальность связи и их надежность.

В мире много производителей подобных решений, но полагаться на Китай как Россия мы не можем, а покупать модемы в западных странах нам слишком дорого.

Эксперт подчеркнул, что радиосвязь — это основа управления всеми беспилотными системами на земле, воде и суше.

Общая задача: нам необходимо обеспечить устойчивое к радиоэлектронным помехам и зашифрованное соединение для управления БПЛА на расстоянии 300-400 км с минимальными задержками сигнала и скоростью, достаточной для передачи стабильного видеоканала в формате HD.

Бескрестнов добавил, что разбирал и изучал МЭШ-модемы разных производителей. По его словам, фактически внутри есть усилитель мощности радиосигнала и один модуль приемопередатчика. Всей работой приемопередатчика управляет программное обеспечение.

Я верю, что у нас много талантливых программистов, способных решить эту задачу. Ничто не мешает привлекать западных консультантов.

Ранее "Флэш" отмечал, что российские ударные дроны, оснащенные МЭШ-модемами, все глубже залетают в украинский тыл. По его словам, сейчас зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада — Полтавы, а с юга — Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева.

