Шахеди РФ почали маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів — "Флеш"

Російські безпілотники типу «Шахед» почали змінювати поведінку під час атак, зокрема маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів. Ймовірно через використання камер.

Шахеди маневрують при наближенні дронів-перехоплювачів

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Ми бачимо, як "Шахеди" почали робити маневри при наближенні наших дронів-перехоплювачів.

За словами Бескрестнова, є ймовірність, що система працює на основі камери, фото якої він оприлюднив у дописі.

Російські військові дедалі частіше застосовують для дистанційного керування дронами технологію МЕШ, що дозволяє формувати ланцюжок з БПЛА із радіомодемами.