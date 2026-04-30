Шахеди РФ почали маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів — "Флеш"

Російські безпілотники типу «Шахед» почали змінювати поведінку під час атак, зокрема маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів. Ймовірно через використання камер.
Головні тези:
- Шахеди РФ почали маневрувати при зустрічі українських дронів-перехоплювачів через можливе використання камер.
- Російські військові вдосконалюють свою техніку для протистояння дронам з української сторони.
Шахеди маневрують при наближенні дронів-перехоплювачів
Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Ми бачимо, як "Шахеди" почали робити маневри при наближенні наших дронів-перехоплювачів.
За словами Бескрестнова, є ймовірність, що система працює на основі камери, фото якої він оприлюднив у дописі.
Російські військові дедалі частіше застосовують для дистанційного керування дронами технологію МЕШ, що дозволяє формувати ланцюжок з БПЛА із радіомодемами.
