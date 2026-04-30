Шахеди РФ почали маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів — "Флеш"
Джерело:  online.ua

Російські безпілотники типу «Шахед» почали змінювати поведінку під час атак, зокрема маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів. Ймовірно через використання камер.

Головні тези:

  • Шахеди РФ почали маневрувати при зустрічі українських дронів-перехоплювачів через можливе використання камер.
  • Російські військові вдосконалюють свою техніку для протистояння дронам з української сторони.

Шахеди маневрують при наближенні дронів-перехоплювачів

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Ми бачимо, як "Шахеди" почали робити маневри при наближенні наших дронів-перехоплювачів.

За словами Бескрестнова, є ймовірність, що система працює на основі камери, фото якої він оприлюднив у дописі.

Російські військові дедалі частіше застосовують для дистанційного керування дронами технологію МЕШ, що дозволяє формувати ланцюжок з БПЛА із радіомодемами.

Більше по темі

"Флеш" розкрив принцип роботи російських "дронів-ждунів"
"Флеш" попереджає про масштабне використання Росією дронів "Молнія" на фронті
Україна потребує власних високошвидкісних MESH-модемів — "Флеш"
