Шахеды РФ начали маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков — "Флэш"

Российские беспилотники типа «Шахед» начали менять поведение во время атак, в частности, маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков. Вероятно из-за использования камер.
Главные тезисы
- Российские беспилотники типа «Шахед» начали маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков из-за возможного использования камер.
- Российские военные совершенствуют технику для более эффективного противодействия украинским дронам.
Шахеды маневрируют при приближении дронов-перехватчиков
Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.
Мы видим, как "Шахеды" начали делать маневры при приближении наших дронов-перехватчиков.
По словам Бескрестнова, есть вероятность того, что система работает на основе камеры, фото которой он обнародовал в сообщении.
Российские военные все чаще применяют для дистанционного управления дронами технологию МЭШ, позволяющую формировать цепочку из БПЛА с радиомодемами.
Больше по теме
