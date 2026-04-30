Шахеды РФ начали маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков — "Флэш"

Российские беспилотники типа «Шахед» начали менять поведение во время атак, в частности, маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков. Вероятно из-за использования камер.

Шахеды маневрируют при приближении дронов-перехватчиков

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов.

Мы видим, как "Шахеды" начали делать маневры при приближении наших дронов-перехватчиков.

По словам Бескрестнова, есть вероятность того, что система работает на основе камеры, фото которой он обнародовал в сообщении.

Российские военные все чаще применяют для дистанционного управления дронами технологию МЭШ, позволяющую формировать цепочку из БПЛА с радиомодемами.