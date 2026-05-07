Боевые FPV-дроны РФ на крышах домов в тылу — "Флэш" предупредил о новой опасности

Боевые дроны со сброшенными зарядами находят уже в десятках километров от границы - и не только на земле, но и на крышах высоток. Гражданские могут наткнуться на них случайно.

"Флэш" предупредил о новой опасности в тылу от российских дронов

Об этом сообщает советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэшом".

На крыше одного из многоэтажных домов обнаружили FPV-дрон с боевым зарядом. Расстояние от границы — более 30 километров. Накануне схожий предмет нашли прямо на улице.

По словам Бескрестнова, такие FPV сбрасывает беспилотник "Гербера".

"Флэш" обратился к людям с просьбой быть осторожными.

Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки.

"Гербера" — это российский беспилотник, который используется для сброса небольших боеприпасов на гражданские и прифронтовые территории. Он является более дешевой имитацией "Шахеда".