Боевые FPV-дроны РФ на крышах домов в тылу — "Флэш" предупредил о новой опасности

Боевые дроны со сброшенными зарядами находят уже в десятках километров от границы - и не только на земле, но и на крышах высоток. Гражданские могут наткнуться на них случайно.
Главные тезисы
- Боевые FPV-дроны РФ были замечены на крышах домов в удалении от границы, несущие опасные заряды.
- Дроны могут представлять угрозу для гражданских жителей, случайно столкнувшихся с ними.
"Флэш" предупредил о новой опасности в тылу от российских дронов
Об этом сообщает советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэшом".
На крыше одного из многоэтажных домов обнаружили FPV-дрон с боевым зарядом. Расстояние от границы — более 30 километров. Накануне схожий предмет нашли прямо на улице.
По словам Бескрестнова, такие FPV сбрасывает беспилотник "Гербера".
"Флэш" обратился к людям с просьбой быть осторожными.
"Гербера" — это российский беспилотник, который используется для сброса небольших боеприпасов на гражданские и прифронтовые территории. Он является более дешевой имитацией "Шахеда".
