Боєць ЗСУ зміг стримати 10 солдатів РФ під час прямого зіткнення — відео

Героїчна подія сталася ще в грудні 2023 року. Один-єдиний боєць батальйону “Едельвейс” утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів.

Воїн “Едельвейсу” відбився від 10 російських окупантів

Боєць 8 окремого гірсько-штурмового батальйону “Едельвейс” зміг стримати 10 ворогів.

Його подвиг потрапив на відео.

“Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых”. Це не цитата із пафосного бойовика, а цілком реальні слова орківського командира, який істерить в радіостанцію. А все тому, що один боєць 8 окремого гірсько-штурмового батальйону стримує навалу з десяти штурмовиків противника.

На відео добре видно, як професійно український військовий відганяє загарбників гранатами і автоматом.

Нам вдалося перехопити радіоперемовини противника. Командир б’ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. “Заходити зліва...”, “Заповзти...”, “Закидати гранатами...”. Він не може осягнути, як стільки російського “м’яса” не може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю.

Той бій закінчився мертвими і скаліченими російськими військовими, яких методично нищила арта і дрони. Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення.

Сьогодні виповнюється рівно 2 роки нашої невпинної та мужньої боротьби з заклятим ворогом не лише за свободу та право на самовизначення, а за право на життя. І цей епізод лише один із сотні, а то й можливо із тисячі, є цьому доказом. Поширити

Нові успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Новинами поділився командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський.

За його словами, 23 лютого армія РФ завдала 33 авіаційні та 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, спровокувала 61 бойове зіткнення та здійснила 1127 обстрілів, зокрема 3 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

Тарнавський зазначає, що бійці ЗСУ продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках.

Він також додав, що загальні втрати армії РФ на цій ділянці фронті сягнули: