ЗСУ успішно знищили російські "Тор" і "Солнцепьок"

Ситуація на фронті залишається напруженою, однак українські воїни не припиняють активно знищувати техніку армії РФ. 24 лютого на Таврійському напрямку ворог не дорахується своїх "Тора" і "Солнцепьока".

Нові успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Новинами поділився командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський.

За його словами, 23 лютого армія РФ завдала 33 авіаційні та 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, спровокувала 61 бойове зіткнення та здійснила 1127 обстрілів, зокрема 3 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

Тарнавський зазначає, що бійці ЗСУ продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках.

Він також додав, що загальні втрати армії РФ на цій ділянці фронті сягнули:

у живій силі - 312 осіб,

в озброєнні та військовій техніці - 26 одиниць, не враховуючи БпЛА.

Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів.

Серед ураженої і пошкодженої техніки противника - ЗРК “Тор” та важка вогнеметна система ТОС-1А “Солнцепьок” - на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ - на Запорізькому напрямку. Тримаємо стрій. Разом до перемоги! Слава Україні! Олександр Тарнавський Командувач ОСУВ “Таврія”

Втрати армії РФ станом на 24 лютого 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено: