ВСУ успешно уничтожили российские "Тор" и "Солнцепок"

Ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские воины не прекращают активно уничтожать технику армии РФ. 24 февраля на Таврийском направлении враг не досчитается своих "Тора" и "Солнцепека".
Новые успехи ВСУ на Таврийском направлении
Новостями поделился командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, 23 февраля армия РФ нанесла 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, спровоцировала 61 боевое столкновение и осуществила 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом.
Тарнавский отмечает, что бойцы ВСУ продолжают ведение оборонной операции и проводят активные действия на определенных направлениях.
Он также добавил, что общие потери армии РФ на этом участке фронта достигли:
в живой силе — 312 человек,
в вооружении и военной технике — 26 единиц, не учитывая БпЛА.
В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА разных типов.
Потери армии РФ по состоянию на 24 февраля 2024 года
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 6534 (+8) ед.;
боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед.;
артиллерийских систем — 9952 (+36) ед.;
РСЗО — 999 ед.;
средства ПВО — 684 (+2) ед.;
самолетов — 340 (+1) ед;
вертолетов — 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31) ед.;
крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;
корабли/катера — 25 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед;
специальная техника — 1576 (+1) ед.
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