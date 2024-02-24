ВСУ успешно уничтожили российские "Тор" и "Солнцепок"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ успешно уничтожили российские "Тор" и "Солнцепок"

Александр Тарнавский
ВСУ
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Ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские воины не прекращают активно уничтожать технику армии РФ. 24 февраля на Таврийском направлении враг не досчитается своих "Тора" и "Солнцепека".

Новые успехи ВСУ на Таврийском направлении

Новостями поделился командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, 23 февраля армия РФ нанесла 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, спровоцировала 61 боевое столкновение и осуществила 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом.

Тарнавский отмечает, что бойцы ВСУ продолжают ведение оборонной операции и проводят активные действия на определенных направлениях.

Он также добавил, что общие потери армии РФ на этом участке фронта достигли:

  • в живой силе — 312 человек,

  • в вооружении и военной технике — 26 единиц, не учитывая БпЛА.

В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА разных типов.

Среди пораженной и поврежденной техники противника — ЗРК "Тор" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" — в Донецкой области; три квадроцикла в придачу к танкам и ББМ — на Запорожском направлении. Держим строй. Вместе к победе! Слава Украине!

Александр Тарнавский

Александр Тарнавский

Командующий ОСУВ "Таврия"

Потери армии РФ по состоянию на 24 февраля 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков — 6534 (+8) ед.;

  • боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед.;

  • артиллерийских систем — 9952 (+36) ед.;

  • РСЗО — 999 ед.;

  • средства ПВО — 684 (+2) ед.;

  • самолетов — 340 (+1) ед;

  • вертолетов — 325 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31) ед.;

  • крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;

  • корабли/катера — 25 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед;

  • специальная техника — 1576 (+1) ед.

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