ВСУ успешно уничтожили российские "Тор" и "Солнцепок"

Ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские воины не прекращают активно уничтожать технику армии РФ. 24 февраля на Таврийском направлении враг не досчитается своих "Тора" и "Солнцепека".

Новые успехи ВСУ на Таврийском направлении

Новостями поделился командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, 23 февраля армия РФ нанесла 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, спровоцировала 61 боевое столкновение и осуществила 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом.

Тарнавский отмечает, что бойцы ВСУ продолжают ведение оборонной операции и проводят активные действия на определенных направлениях.

Он также добавил, что общие потери армии РФ на этом участке фронта достигли:

в живой силе — 312 человек,

в вооружении и военной технике — 26 единиц, не учитывая БпЛА.

В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 281 БпЛА разных типов.

Среди пораженной и поврежденной техники противника — ЗРК "Тор" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" — в Донецкой области; три квадроцикла в придачу к танкам и ББМ — на Запорожском направлении. Держим строй. Вместе к победе! Слава Украине! Александр Тарнавский Командующий ОСУВ "Таврия"

Потери армии РФ по состоянию на 24 февраля 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а из техники уничтожено: