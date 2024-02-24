Боец ВСУ смог сдержать 10 солдат РФ во время прямого столкновения — видео

Героическое событие произошло еще в декабре 2023 года. Один-единственный боец батальона "Эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десяти оккупантов.
Воин "Эдельвейса" отбился от 10 российских оккупантов
Боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона "Эдельвейс" смог сдержать 10 врагов.
Его подвиг запечатлен на видео.
“Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых». Это не цитата из пафосного боевика, а вполне реальные слова истерящего в радиостанцию орковского командира. А все потому, что один боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона сдерживает нашествие из десяти штурмовиков противника.
На видео хорошо видно, как профессионально украинский военный отгоняет оккупантов гранатами и автоматом.
Нам удалось перехватить радиопереговоры противника. Командир дерется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. "Заходить слева...", "Заползти...", "Забросать гранатами...". Он не может постичь, как столько российского "мяса" не может отразить позицию с одним бойцом. Конечно, захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю.
Это сражение закончилось мертвыми и искалеченными русскими военными, которых методически уничтожала арта и дроны. Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, убегать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления.
Новые успехи ВСУ на Таврийском направлении
Новостями поделился командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, 23 февраля армия РФ нанесла 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, спровоцировала 61 боевое столкновение и осуществила 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом.
Тарнавский отмечает, что бойцы ВСУ продолжают ведение оборонной операции и проводят активные действия по определенным направлениям.
Он также добавил, что общие потери армии РФ на этом участке фронта достигли:
в живой силе – 312 человек,
в вооружении и военной технике – 26 единиц, не учитывая БпЛА.
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