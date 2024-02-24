Боец ВСУ смог сдержать 10 солдат РФ во время прямого столкновения — видео

Героическое событие произошло еще в декабре 2023 года. Один-единственный боец батальона "Эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десяти оккупантов.

Воин "Эдельвейса" отбился от 10 российских оккупантов

Боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона "Эдельвейс" смог сдержать 10 врагов.

Его подвиг запечатлен на видео.

“Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых». Это не цитата из пафосного боевика, а вполне реальные слова истерящего в радиостанцию орковского командира. А все потому, что один боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона сдерживает нашествие из десяти штурмовиков противника.

На видео хорошо видно, как профессионально украинский военный отгоняет оккупантов гранатами и автоматом.

Нам удалось перехватить радиопереговоры противника. Командир дерется в истерике, указывая штурмовикам, что делать. "Заходить слева...", "Заползти...", "Забросать гранатами...". Он не может постичь, как столько российского "мяса" не может отразить позицию с одним бойцом. Конечно, захватчики не представляют, на что способны украинцы, защищая свою землю.

Это сражение закончилось мертвыми и искалеченными русскими военными, которых методически уничтожала арта и дроны. Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, убегать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления.

Сегодня исполняется ровно 2 года нашей неустанной и мужественной борьбы с заклятым врагом не только за свободу и право на самоопределение, но и за право на жизнь. И этот эпизод только один из сотни, а может быть из тысячи, является тому доказательством. Поделиться

Новые успехи ВСУ на Таврийском направлении

Новостями поделился командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, 23 февраля армия РФ нанесла 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, спровоцировала 61 боевое столкновение и осуществила 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БПЛА боеприпасов с химическим веществом.

Тарнавский отмечает, что бойцы ВСУ продолжают ведение оборонной операции и проводят активные действия по определенным направлениям.

Он также добавил, что общие потери армии РФ на этом участке фронта достигли: