Боксер Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП

Всесвітньо відомий британський боксер та колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у автомобільну аварію в Нігерії. Внаслідок ДТП загинули одразу два близьких друга зірки боксу.
Головні тези:
- Ентоні Джошуа зміг вижити у смертельній аварії, однак втратив близьких людей.
- Про стан боксера наразі нічого невідомо.
Джошуа потрапив у смертельну ДТП — що відомо
З заявою з цього приводу виступила пресслужба Home of Fight.
Там офіційно підтвердили, що в автівці на момент ДТП знаходилися п'ятеро чоловіків.
Вона влетіла у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги.
За попередніми даними, автомобіль, в якому перебував Ентоні Джошуа рухався з перевищенням швидкості та потрапив в авіатрощу саме під час обгону.
Команда Home of Fight повідомила трагічну звістку: жертвами аварії стали одразу двоє людей, а саме тренери та друзі британського боксера — Латц та Сіна.
Що важливо розуміти, обоє перебували на передньому сидінні авто.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-