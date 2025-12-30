Боксер Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП

Всесвітньо відомий британський боксер та колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у автомобільну аварію в Нігерії. Внаслідок ДТП загинули одразу два близьких друга зірки боксу.

Джошуа потрапив у смертельну ДТП — що відомо

З заявою з цього приводу виступила пресслужба Home of Fight.

Там офіційно підтвердили, що в автівці на момент ДТП знаходилися п'ятеро чоловіків.

Вона влетіла у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги.

За попередніми даними, автомобіль, в якому перебував Ентоні Джошуа рухався з перевищенням швидкості та потрапив в авіатрощу саме під час обгону.

Команда Home of Fight повідомила трагічну звістку: жертвами аварії стали одразу двоє людей, а саме тренери та друзі британського боксера — Латц та Сіна.

Що важливо розуміти, обоє перебували на передньому сидінні авто.

Зазначається, що Сіна Гамі був тренером Джошуа з фізичної підготовки. Він допомагав боксеру готуватися до бою з Джейком Полом лише два тижні тому. Роберт Латц був особистим тренером Джошуа.