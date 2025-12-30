Боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП
Боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП

Джошуа попал в смертельное ДТП - что известно
Источник:  online.ua

Всемирно известный британский боксер и бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа попал в автомобильную аварию в Нигерии. В результате ДТП погибли сразу два близких друга звезды бокса.

  • Энтони Джошуа смог выжить в смертельной аварии, однако потерял близких людей.
  • О состоянии боксера пока ничего не известно.

Джошуа попал в смертельное ДТП — что известно

С заявлением по этому поводу выступила пресс-служба Home of Fight.

Там официально подтвердили, что в автомобиле на момент ДТП находились пять мужчин.

Она влетел в грузовик, стоявший на обочине дороги.

По предварительным данным, автомобиль, в котором находился Энтони Джошуа, двигался с превышением скорости и попал в аварию именно во время обгона.

Команда Home of Fight сообщила трагическое известие: жертвами аварии стали сразу два человека, а именно тренеры и друзья британского боксера — Латц и Сина.

Что важно понимать, оба находились на переднем сиденье авто.

Сина Гами был тренером Джошуа по физической подготовке. Он помогал боксеру готовиться к бою с Джейком Полом всего две недели назад. Роберт Латц был личным тренером Джошуа.

