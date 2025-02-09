Кличко ответил, почему не провел реванш с Джошуа
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Кличко ответил, почему не провел реванш с Джошуа

Кличко
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Источник:  The Ring

По словам бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Владимира Кличко (64-5, 54 КО), он не жалеет о том, что завершил карьеру и не провел долгожданный реванш против британского боксера Энтони Джошуа.

Главные тезисы

  • Кличко утверждает, что уверен в правильности своих действий и решений в прошлом.
  • Украинский боксёр планирует вернуться в бокс в 2025 году.

Кличко впервые объяснил свое решение

Легендарный украинский боксер не скрывает, что имел в своем контракте пункт о реванше с Энтони Джошуа.

Знаете, почему он так и не состоялся? Я тогда принял очень много важных решений. К сожалению, не могу вам все рассказать. Я принял решение о завершении карьеры.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе (64-5, 54 КО)

По словам украинского боксера, сегодня, вспоминая свое прошлое и свои предыдущие решения, он убежден, что все сделал правильно.

Что важно понимать, Кличко в последний раз вышел на ринг с британским боксером в 2017 году. Тогда Джошуа победил украинца нокаутом в 11-м раунде.

К слову, в начале февраля The Ring сообщил о планах Владимира Кличко вернуться в бокс в 2025 году.

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