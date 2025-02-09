Кличко ответил, почему не провел реванш с Джошуа

По словам бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Владимира Кличко (64-5, 54 КО), он не жалеет о том, что завершил карьеру и не провел долгожданный реванш против британского боксера Энтони Джошуа.

Кличко впервые объяснил свое решение

Легендарный украинский боксер не скрывает, что имел в своем контракте пункт о реванше с Энтони Джошуа.

Знаете, почему он так и не состоялся? Я тогда принял очень много важных решений. К сожалению, не могу вам все рассказать. Я принял решение о завершении карьеры. Владимир Кличко Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе (64-5, 54 КО)

По словам украинского боксера, сегодня, вспоминая свое прошлое и свои предыдущие решения, он убежден, что все сделал правильно.

Что важно понимать, Кличко в последний раз вышел на ринг с британским боксером в 2017 году. Тогда Джошуа победил украинца нокаутом в 11-м раунде.