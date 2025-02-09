Кличко зізнався, чому не провів реванш із Джошуа

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка (64-5, 54 КО), він не шкодує про те, що завершив кар'єру та не провів довгоочікуваний реванш проти британського боксера Ентоні Джошуа.
Головні тези:
- Кличко стверджує, що переконаний у правильності своїх дій та рішень у минулому.
- Український боксер планує повернутися в бокс у 2025 році.
Кличко вперше пояснив своє рішення
Легендарний український боксер не приховує, що мав у своєму контракті пункт про реванш з Ентоні Джошуа.
За словами українського боксера, сьогодні, згадуючи своє минуле та свої попередні рішення, він переконаний у тому, що все зробив правильно.
Що важливо розуміти, Кличко востаннє вийшов на ринг з британським боксером в 2017 році. Тоді Джошуа переміг українця нокаутом в 11 раунді.
До слова, на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.
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