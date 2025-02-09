Кличко зізнався, чому не провів реванш із Джошуа
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Кличко зізнався, чому не провів реванш із Джошуа

Кличко
Джерело:  The Ring

За словами колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка (64-5, 54 КО), він не шкодує про те, що завершив кар'єру та не провів довгоочікуваний реванш проти британського боксера Ентоні Джошуа.

Головні тези:

  • Кличко стверджує, що переконаний у правильності своїх дій та рішень у минулому.
  • Український боксер планує повернутися в бокс у 2025 році.

Кличко вперше пояснив своє рішення

Легендарний український боксер не приховує, що мав у своєму контракті пункт про реванш з Ентоні Джошуа.

Знаєте, чому він так і не відбувся? Я тоді ухвалив дуже багато важливих рішень. На жаль, не можу все вам розповісти. Я ухвалив рішення про завершення кар'єри.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі (64-5, 54 КО)

За словами українського боксера, сьогодні, згадуючи своє минуле та свої попередні рішення, він переконаний у тому, що все зробив правильно.

Що важливо розуміти, Кличко востаннє вийшов на ринг з британським боксером в 2017 році. Тоді Джошуа переміг українця нокаутом в 11 раунді.

До слова, на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

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