Джошуа публично бросил вызов Фьюри
Читати українською
Источник:  Чемпион

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа официально подтвердил, что хочет провести бой с "цыганским бароном" Тайсоном Фьюри. Последний пока не ответил на этот громкий вызов.

  • Джошуа рассказал о своих амбициях после победы над Джейком Полом.
  • Он рассчитывает, что Тайсон Фьюри готов к серьезному поединку.

С заявлением по этому поводу легендарный боксер выступил после громкой победы над американским блогером и боксером Джейком Полом.

Энтони Джошуа не скрывает от своих поклонников, что возвращение в ринг после 15-месячной паузы было сложным, однако он оправдал собственные ожидания.

Да, я чувствую себя хорошо, но сегодня он наткнулся на настоящий огонь, у которого была 15-месячная пауза. Мы встряхнули ржавчину, и я уже не могу дождаться, чтобы ворваться в 2026-й, — подчеркнул боксер.

На этом фоне он решил бросить публичный вызов коллеге из Великобритании Тайсону Фьюри.

По словам Энтони, он действительно настроен провести грандиозный бой, если "цыганский король" согласится на это.

А если Тайсон Фьюри настолько серьезн, как сам о себе думает, и хочет одеть перчатки, выйти сразиться с одним из самых настоящих бойцов, принимает любой вызов — пусть выходит в ринг против меня следующим.

