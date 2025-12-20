Джошуа публично бросил вызов Фьюри

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа официально подтвердил, что хочет провести бой с "цыганским бароном" Тайсоном Фьюри. Последний пока не ответил на этот громкий вызов.
Главные тезисы
- Джошуа рассказал о своих амбициях после победы над Джейком Полом.
- Он рассчитывает, что Тайсон Фьюри готов к серьезному поединку.
Джошуа раскрыл свои планы на будущее
С заявлением по этому поводу легендарный боксер выступил после громкой победы над американским блогером и боксером Джейком Полом.
Энтони Джошуа не скрывает от своих поклонников, что возвращение в ринг после 15-месячной паузы было сложным, однако он оправдал собственные ожидания.
На этом фоне он решил бросить публичный вызов коллеге из Великобритании Тайсону Фьюри.
По словам Энтони, он действительно настроен провести грандиозный бой, если "цыганский король" согласится на это.
