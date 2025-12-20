Джошуа публічно кинув виклик Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Джошуа публічно кинув виклик Ф'юрі

Джошуа розкрив свої плани на майбутнє
Джерело:  Чемпіон

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа офіційно підтвердив, що хоче провести бій з “циганським бароном” Тайсоном Ф'юрі. Останній поки не відповів на цей гучний виклик.

Головні тези:

  • Джошуа розповів про свої амбіції після перемоги над Джейком Полом.
  • Він розраховує, що Тайсон Ф'юрі готовий до серйозного поєдинку.

Джошуа розкрив свої плани на майбутнє

З заявою з цього приводу легендарний боксер виступив після гучної перемоги над американським блогером і боксером Джейком Полом.

Ентоні Джошуа не приховує від своїх шанувальників, що повернення в ринг після 15-місячної паузи було складним, проте він виправдав власні очікування.

Так, я почуваюся добре, але сьогодні він натрапив на справжній вогонь, який мав 15-місячну паузу. Ми струсили іржу, і я вже не можу дочекатися, щоб увірватися в 2026-й, — наголосив боксер.

На цьому тлі він вирішив кинути публічний виклик колезі з Великої Британії Тайсону Ф'юрі.

За словами Ентоні, він дійсно налаштований провести грандіозний бій, якщо “циганський король” згодиться на це.

А якщо Тайсон Ф'юрі настільки серйозний, як сам про себе думає, і хоче опустити одягнути рукавички й вийти битися з одним із найсправжніших бійців, який приймає будь-який виклик — нехай виходить у ринг проти мене наступним.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Леннокс Льюїс порівняв Усика з іншим легендарним боксером
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Рейтинг найбагатших боксерів усіх часів — на якій щаблині Усик
Усик - один із найзаможніших боксерів в історії людства
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик не захотів битися з юним зірковим боксером — інсайдери
Що відомо про плани Усика

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?