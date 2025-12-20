Джошуа публічно кинув виклик Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа офіційно підтвердив, що хоче провести бій з “циганським бароном” Тайсоном Ф'юрі. Останній поки не відповів на цей гучний виклик.

Джошуа розкрив свої плани на майбутнє

З заявою з цього приводу легендарний боксер виступив після гучної перемоги над американським блогером і боксером Джейком Полом.

Ентоні Джошуа не приховує від своїх шанувальників, що повернення в ринг після 15-місячної паузи було складним, проте він виправдав власні очікування.

Так, я почуваюся добре, але сьогодні він натрапив на справжній вогонь, який мав 15-місячну паузу. Ми струсили іржу, і я вже не можу дочекатися, щоб увірватися в 2026-й, — наголосив боксер. Поширити

На цьому тлі він вирішив кинути публічний виклик колезі з Великої Британії Тайсону Ф'юрі.

За словами Ентоні, він дійсно налаштований провести грандіозний бій, якщо “циганський король” згодиться на це.