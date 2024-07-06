Болгарія готова стати посередником у переговорах між Україною та РФ

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та країною-агресоркою РФ.

Болгарія запропонує стати посередником у переговорах між Україною та РФ на саміті НАТО

Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев.

Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія буде виступати посередником. Що може бути краще за це? І це те, що я запропоную; немає жодних проблем. Дімітар Главчев В.о Прем'єр-міністра Болгарії

При цьому він висловив скептицизм щодо шансів Болгарії бути прийнятою в якості посередника, пише агенція.

Я запропоную гарну пропозицію, але для цього потрібна згода, щоб нас визнали посередниками. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, в на мою думку, не підлягають обговоренню, — додав Главчев. Поширити

Також повідомляється, що Главчев підкреслив готовність Болгарії надати Україні підтримку в розмірі 80 млн євро.

Водночас у країні відкинули пропозиції про розміщення болгарських військ в Україні, заявивши, що болгарські солдати захищатимуть тільки національну територію.

Президент Болгарії відмовився підтримати Україну на саміті НАТО

Проросійський президент Болгарії Румен Радєв відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".

У пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи, повідомила пресслужба Радєва.

Глава держави не погоджується з окремими положеннями рамкових позицій, ухвалених Радою міністрів, що стосуються зобов'язань, які наша країна бере на себе у зв'язку з війною в Україні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як відомо, чинний президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля — що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є "любителями війни".

Орбан відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори у війні РФ проти України, зазначивши, що не має «ні мандату, ні міжнародної політичної ваги».

Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру". Про це сказав глава угорського уряду Віктор Орбан.

Віктор Орбан поділився враженнями після зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Києві цього тижня. Він зазначив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.

Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандата, ні відповідної міжнародної політичної ваги, у нас немає адекватного національного (валового) продукту, нашої армії і так далі, але ми можемо бути гарним знаряддям у руках господа, ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Віктор Орбан заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".

Під час спілкування з журналістами угорський прем’єр зазначив, що Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів з РФ і припинення вогню.