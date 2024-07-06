Болгарія готова стати посередником у переговорах між Україною та РФ

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та країною-агресоркою РФ.
Головні тези:
- Голова уряду Болгарії Дімітар Главчев висловив готовність надати підтримку Україні у розмірі 80 млн євро.
- Президент Болгарії відмовився підтримати Україну на саміті НАТО через проросійську позицію щодо війни РФ проти України.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість брати на себе відповідальність за мирні переговори між Україною та РФ.
Болгарія запропонує стати посередником у переговорах між Україною та РФ на саміті НАТО
Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев.
При цьому він висловив скептицизм щодо шансів Болгарії бути прийнятою в якості посередника, пише агенція.
Також повідомляється, що Главчев підкреслив готовність Болгарії надати Україні підтримку в розмірі 80 млн євро.
Водночас у країні відкинули пропозиції про розміщення болгарських військ в Україні, заявивши, що болгарські солдати захищатимуть тільки національну територію.
Президент Болгарії відмовився підтримати Україну на саміті НАТО
Проросійський президент Болгарії Румен Радєв відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через "позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні".
У пропозиції щодо участі в саміті НАТО для президента Болгарії згадувалось, що він має "представити рамкові позиції", ухвалені урядом, і на їхній основі "затвердити та/або схвалити" документи, повідомила пресслужба Радєва.
Як відомо, чинний президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля — що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є "любителями війни".
Орбан відмовився від організації мирних переговорів між Україною та РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори у війні РФ проти України, зазначивши, що не має «ні мандату, ні міжнародної політичної ваги».
Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру". Про це сказав глава угорського уряду Віктор Орбан.
Віктор Орбан поділився враженнями після зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Києві цього тижня. Він зазначив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру, але Угорщина, яка зараз головує у ЄС, не має на це мандата.
Віктор Орбан заявив, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".
Під час спілкування з журналістами угорський прем’єр зазначив, що Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів з РФ і припинення вогню.
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