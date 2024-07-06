Болгария готова стать посредником по переговорам между Украиной и РФ

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит начать мирные переговоры между Украиной и страно-агрессором РФ.

Болгария предложит стать посредником в переговорах между Украиной и РФ на саммите НАТО

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев.

Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, и Болгария будет выступать посредником. Что может быть лучше этого? И это то, что я предложу; нет никаких проблем. Димитар Главчев И.о Премьер-министра Болгарии

При этом он выразил скептицизм по поводу шансов Болгарии быть принятой в качестве посредника, пишет агентство.

Я предложу хорошее предложение, но для этого нужно согласие, чтобы нас признали посредниками. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, как мне кажется, не подлежат обсуждению, — добавил Главчев. Поделиться

Также сообщается, что Главчев подчеркнул готовность Болгарии предоставить Украине поддержку в размере 80 млн евро.

В то же время, в стране отвергли предложения о размещении болгарских войск в Украине, заявив, что болгарские солдаты будут защищать только национальную территорию.

Президент Болгарии отказался поддержать Украину на саммите НАТО

Пророссийский президент Болгарии Румен Радев отказался возглавлять болгарскую делегацию на саммите НАТО в Вашингтоне из-за "позиции, которую он должен отстаивать по поводу помощи Украине".

В предложении по участию в саммите НАТО для президента Болгарии упоминалось, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы, сообщила пресс-служба Радева.

Глава государства не согласен с отдельными положениями рамочных позиций, принятых Советом министров, касающихся обязательств, которые наша страна берет на себя в связи с войной в Украине, — говорится в сообщении. Поделиться

Как известно, действующий президент Болгарии долгое время отстаивал совпадающие с позицией Кремля позиции относительно войны в Украине — что оказание военной помощи Киеву только затягивает конфликт, а те, кто выступает за помощь украинскому сопротивлению, являются "любителями войны".

Орбан отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может взять на себя ответственность за мирные переговоры в войне РФ против Украины, отметив, что у него нет «ни мандата, ни международного политического веса».

Председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, желающих мира". Об этом сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Виктор Орбан поделился впечатлениями после встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве на этой неделе. Он отметил, что Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.

Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального (валового) продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, желающих мира. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заявил, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".

Во время общения с журналистами венгерский премьер отметил, что Владимир Зеленский "не в восторге" от идеи мирных переговоров с РФ и прекращения огня.