Болгария готова стать посредником по переговорам между Украиной и РФ

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит начать мирные переговоры между Украиной и страно-агрессором РФ.
Главные тезисы
- Глава правительства Болгарии Димитар Главчев выразил готовность оказать поддержку Украине в размере 80 млн евро.
- Президент Болгарии отказался поддержать Украину на саммите НАТО из-за пророссийской позиции по войне РФ против Украины.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности брать ответственность за мирные переговоры между Украиной и РФ.
Болгария предложит стать посредником в переговорах между Украиной и РФ на саммите НАТО
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев.
При этом он выразил скептицизм по поводу шансов Болгарии быть принятой в качестве посредника, пишет агентство.
Также сообщается, что Главчев подчеркнул готовность Болгарии предоставить Украине поддержку в размере 80 млн евро.
В то же время, в стране отвергли предложения о размещении болгарских войск в Украине, заявив, что болгарские солдаты будут защищать только национальную территорию.
Президент Болгарии отказался поддержать Украину на саммите НАТО
Пророссийский президент Болгарии Румен Радев отказался возглавлять болгарскую делегацию на саммите НАТО в Вашингтоне из-за "позиции, которую он должен отстаивать по поводу помощи Украине".
В предложении по участию в саммите НАТО для президента Болгарии упоминалось, что он должен "представить рамочные позиции", принятые правительством, и на их основе "утвердить и/или одобрить" документы, сообщила пресс-служба Радева.
Как известно, действующий президент Болгарии долгое время отстаивал совпадающие с позицией Кремля позиции относительно войны в Украине — что оказание военной помощи Киеву только затягивает конфликт, а те, кто выступает за помощь украинскому сопротивлению, являются "любителями войны".
Орбан отказался от организации мирных переговоров между Украиной и РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может взять на себя ответственность за мирные переговоры в войне РФ против Украины, отметив, что у него нет «ни мандата, ни международного политического веса».
Председательство в Совете ЕС не дает Венгрии мандата для продвижения мира в Украине, но Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, желающих мира". Об этом сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Виктор Орбан поделился впечатлениями после встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла в Киеве на этой неделе. Он отметил, что Европа могла бы сделать больше для продвижения к миру, но Венгрия, которая сейчас председательствует в ЕС, не имеет на это мандата.
Виктор Орбан заявил, что "мирными переговорами будут руководить большие страны".
Во время общения с журналистами венгерский премьер отметил, что Владимир Зеленский "не в восторге" от идеи мирных переговоров с РФ и прекращения огня.
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