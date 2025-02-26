"Боляче слухати". Росіяни цинічно вкрали ще одну українську пісню

Українська співачка Злата Огнєвіч не приховує свого обурення після того, як дізналася, що у країні-агресорці Росії спаклюжили одну з найкращих її пісень “За лісами, горами”. Це ще одне яскраве підтвердження того, що росіяни не здатні творити, а лише привласнювати чуже.
Головні тези:
- Російські пропагандисти активно використовують український хіт на своїх фестивалях.
- Українські слухачі підтримали Злату Огнєвіч на тлі цього гучного скандалу.
Росіяни поцупили пісню української співачки
Злата Огнєвіч звертає увагу на те, що вороги не просто зробили переклад її хіта, а й почали активно використовувати його на пропагандистських фестивалях.
За словами артистки, вона отримала відео уже кілька десятків виступів з різних фестивалів.
Що важливо розуміти, ці концерти відбуваються за підтримки партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдіная Росія".
Як українці відреагували на нову крадіжку з боку росіян:
Це їхній менталітет: все вкрасти, збрехати, нападати, убивати і все саме погане — це про них;
Не переймайся , в них свого нічного не було і не буде , тільки вкрадене;
Їм взагалі не соромно,на жаль.Це в них в крові....Недонація;
Злодії, бандити і вбивці — приходить Кінець!!!;
Як це низько, і так у них було сотні років….
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