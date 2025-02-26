"Боляче слухати". Росіяни цинічно вкрали ще одну українську пісню

Українська співачка Злата Огнєвіч не приховує свого обурення після того, як дізналася, що у країні-агресорці Росії спаклюжили одну з найкращих її пісень “За лісами, горами”. Це ще одне яскраве підтвердження того, що росіяни не здатні творити, а лише привласнювати чуже.

Росіяни поцупили пісню української співачки

Злата Огнєвіч звертає увагу на те, що вороги не просто зробили переклад її хіта, а й почали активно використовувати його на пропагандистських фестивалях.

Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Що можна очікувати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже? Останньою чергою я могла уявити, що моя пісня стане частиною роспропаганди. Досі перебуваю у шоці. Злата Огнєвіч Українська співачка

За словами артистки, вона отримала відео уже кілька десятків виступів з різних фестивалів.

Що важливо розуміти, ці концерти відбуваються за підтримки партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдіная Росія".

Мені боляче було це дивитися та слухати, — відверто зізнається Злата Огнєвіч. Поширити

Як українці відреагували на нову крадіжку з боку росіян: