"Боляче слухати". Росіяни цинічно вкрали ще одну українську пісню
Категорія
Культура
Дата публікації

"Боляче слухати". Росіяни цинічно вкрали ще одну українську пісню

Злата Огнєвіч
Джерело:  online.ua

 Українська співачка Злата Огнєвіч не приховує свого обурення після того, як дізналася, що у країні-агресорці Росії спаклюжили одну з найкращих її пісень “За лісами, горами”. Це ще одне яскраве підтвердження того, що росіяни не здатні творити, а лише привласнювати чуже.

Головні тези:

  • Російські пропагандисти активно використовують український хіт на своїх фестивалях.
  • Українські слухачі підтримали Злату Огнєвіч на тлі цього гучного скандалу.

Росіяни поцупили пісню української співачки

Злата Огнєвіч звертає увагу на те, що вороги не просто зробили переклад її хіта, а й почали активно використовувати його на пропагандистських фестивалях.

Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Що можна очікувати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже? Останньою чергою я могла уявити, що моя пісня стане частиною роспропаганди. Досі перебуваю у шоці.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч

Українська співачка

За словами артистки, вона отримала відео уже кілька десятків виступів з різних фестивалів.

Що важливо розуміти, ці концерти відбуваються за підтримки партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдіная Росія".

Мені боляче було це дивитися та слухати, — відверто зізнається Злата Огнєвіч.

Як українці відреагували на нову крадіжку з боку росіян:

  • Це їхній менталітет: все вкрасти, збрехати, нападати, убивати і все саме погане — це про них;

  • Не переймайся , в них свого нічного не було і не буде , тільки вкрадене;

  • Їм взагалі не соромно,на жаль.Це в них в крові....Недонація;

  • Злодії, бандити і вбивці — приходить Кінець!!!;

  • Як це низько, і так у них було сотні років….

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