Ідеальна пісня. DOROFEEVA представила трек "Муракамі" — відео

Про що пісня "Муракамі"

За словами артистки, і фільм, і її новий трек — це історії про пошуки щирих почуттів та про сміливість попрощатися з ілюзіями й рухатися далі.

Головну роль у стрічці зіграла українська телеведуча Леся Нікітюк. Для її героїні Яни випробування стає не лише комічною перепоною, а й стимулом для важливих трансформацій.

Ба більше, вона вперше замислюється про справжнє кохання й відповідальність.

Своїми враженнями від саундтреку поділилася Анна Єлісєєва — продюсерка фільму "Песики"".

Ми шукали ідеальну пісню для фіналу фільму і від самого початку розглядали співпрацю з DOROFEEVA, адже ще на етапі тизера звучав її хіт "Хартбіт". Коли Надя ознайомилася зі сценарієм, то запропонувала романтичну пісню, яка вже була готова, але ще не випущена. Композицію і фільм поєднує головне для нас всіх почуття — любов. Поширити

Що також цікаво, саундтрек гармонійно переплітається із сюжетом і через любов головної героїні Яни до творчості Харукі Муракамі.