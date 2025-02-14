Ідеальна пісня. DOROFEEVA представила трек "Муракамі" — відео

Нова пісня "Муракамі" співачки Наді Дорофєєвої стала офіційним саундтреком до нової української романтичної комедії "Песики".
Головні тези:
- Фільм "Песики", що розповідає про пошуки почуттів та важливі трансформації у житті.
- Музичний супровід до фільму став символічним, об'єднавши в собі теми кохання та творчості.
Про що пісня "Муракамі"
За словами артистки, і фільм, і її новий трек — це історії про пошуки щирих почуттів та про сміливість попрощатися з ілюзіями й рухатися далі.
Головну роль у стрічці зіграла українська телеведуча Леся Нікітюк. Для її героїні Яни випробування стає не лише комічною перепоною, а й стимулом для важливих трансформацій.
Ба більше, вона вперше замислюється про справжнє кохання й відповідальність.
Своїми враженнями від саундтреку поділилася Анна Єлісєєва — продюсерка фільму "Песики"".
Що також цікаво, саундтрек гармонійно переплітається із сюжетом і через любов головної героїні Яни до творчості Харукі Муракамі.
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