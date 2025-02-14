Ідеальна пісня. DOROFEEVA представила трек "Муракамі" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Ідеальна пісня. DOROFEEVA представила трек "Муракамі" — відео

Дорофєєва
Джерело:  online.ua

Нова пісня "Муракамі" співачки Наді Дорофєєвої стала офіційним саундтреком до нової української романтичної комедії "Песики".

Головні тези:

  • Фільм "Песики", що розповідає про пошуки почуттів та важливі трансформації у житті.
  • Музичний супровід до фільму став символічним, об'єднавши в собі теми кохання та творчості.

Про що пісня "Муракамі"

За словами артистки, і фільм, і її новий трек — це історії про пошуки щирих почуттів та про сміливість попрощатися з ілюзіями й рухатися далі.

Головну роль у стрічці зіграла українська телеведуча Леся Нікітюк. Для її героїні Яни випробування стає не лише комічною перепоною, а й стимулом для важливих трансформацій.

Ба більше, вона вперше замислюється про справжнє кохання й відповідальність.

Своїми враженнями від саундтреку поділилася Анна Єлісєєва — продюсерка фільму "Песики"".

Ми шукали ідеальну пісню для фіналу фільму і від самого початку розглядали співпрацю з DOROFEEVA, адже ще на етапі тизера звучав її хіт "Хартбіт". Коли Надя ознайомилася зі сценарієм, то запропонувала романтичну пісню, яка вже була готова, але ще не випущена. Композицію і фільм поєднує головне для нас всіх почуття — любов.

Що також цікаво, саундтрек гармонійно переплітається із сюжетом і через любов головної героїні Яни до творчості Харукі Муракамі.

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